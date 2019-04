Escuela obliga a niño autista a vestir chaleco fluorescente y la madre reacciona furiosa

La mujer es madre de cinco niños autistas

Joanne Logan tiene experiencia con niños autistas: sus hijos son cinco, y son todos autistas. Por ello, cuando supo que la escuela obligó a uno de sus hijos autistas a vestir un chaleco fluorescente, reaccionó furiosa.

Charlie tiene siete años y acudía a una escuela británica donde fue sido acusado varias veces de lastimar a otros niños. Por ello, la institución decidió obligarlo a vestir un chaleco fluorescente en el patio de recreo para que maestros y alumnos supieran que es autista.

La reacción de Joanne no se hizo esperar: presentó una demanda en un tribunal de discapacidad contra la Cherry Lane Primary School en West Drayton, Londres, bajo el argumento de que su hijo sufrió discriminación. Y aunque la demanda no involucra dinero, la mujer asegura que lo hace para que otros niños con autismo como su hijo no sean tratados de manera similar.

“Sólo quiero asegurarme de que ningún otro niño autista deba pasar esto“, declaró la mujer al diario The Mirror. La escuela asegura que la madre dio su consentimiento previo para que su hijo usara la prenda, algo que ella niega rotundamente.

Para continuar su batalla legal ante el Tribunal de Discapacidades y Necesidades Educativas Especiales británico, Joanne inició una página para reunir fondos. Los abogados de la escuela buscan que la demanda sea desestimada por no haberla presentado a tiempo, algo que ha complicado el proceso, pero la madre y sus abogados no piensan darse por vencidos.

En un video que aparece en la página de fondeo, el pequeño Charlie explica lo mal que se sintió al vestir la prenda: “Me obligaron a usar un chaleco amarillo en el patio de recreo, me sentí muy mal y me sentí mal, y realmente no quería hacerlo porque me estaba señalando, nadie más tenía uno”.

Joanne sacó a su hijo de esa escuela, intentó inscribirlo en otra pero tuvo problemas con la educación especial que requiere Charlie. Ahora lo está educando en casa mientras encuentra una mejor opción para el pequeño.

