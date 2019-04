Compañeros rinden homenaje a Luis Gómez, periodista de Univision Nueva York 41 fallecido el sábado

View this post on Instagram

Lucho hasta más no poder… Mi adorado amigo… mi media como solíamos llamarnos en el canal, nuestro corazón de guerrero… ya no está más con nosotros. Falleció al lado de su familia y buenos amigos. Lo voy a extrañar como no se imaginan. Sus buenos días, sus malos chistes, su “levantase ya para que no me lo vaya a dejar la guagua”. Luis era único. Me satisface saber que compartí con él sus últimos días.. la última vez que lo vi le dije te quiero mucho cuando regrese de Colombia vengo y te visito… y esto fue lo que me dijo… “se te quiere rete mucho más flaca. Y gracias por tus buenos deseos eres una gran persona que Dios puso en mi vida en el momento más complicado, gracias por tu comprensión, ayuda y calidez”. Al final me dijo disfruta con tu bella familia… eso es lo que más importa. Gracias corazón de guerrero por las lecciones de vida que me dejaste. Nos volveremos a ver. Ya te extraño.