“Es un tipazo”: habla el hermano de Pablo Lyle

View this post on Instagram

Video donde muestra al actor #pablolyle golpeando a hombre de la tercera edad identificado como Juan Ricardo Hernandez de 63 años y quien murió ayer. Las imágenes de vigilancia muestran a un hombre que se cree que es la estrella mexicana de las telenovelas Pablo Lyle que presuntamente le dio un puñetazo a un hombre durante un incidente de ira en Miami que terminó con el hombre que murió a causa de sus heridas días después. Las imágenes obtenidas por NBC 6 el viernes muestran el encuentro entre Lyle y Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien falleció el jueves en el Hospital Jackson Memorial luego de que el golpe y la caída al suelo lo dejaron con una fractura de cráneo y sangrado interno. Según un informe policial, Lyle era el pasajero de un vehículo utilitario que estaba involucrado en una disputa con otro automóvil en el área de Northwest 27th Avenue y Northwest 14th Street el domingo por la noche. El informe dijo que Hernández se acercó a la camioneta y comenzó a golpear la ventana después de que los dos autos se detuvieron en un semáforo. Las imágenes muestran al conductor del SUV salir y confrontar a Hernández, cuando el SUV comienza a rodar. El conductor regresa a la camioneta mientras el pasajero, identificado en el informe como Lyle, corre hacia Hernández y lo golpea una vez, tirándolo al suelo, según muestra el video. El hombre que se cree que es Lyle y el conductor vuelven al SUV, que gira en U y desaparece de la vista de la cámara. El reporte del arresto dijo que el auto huyó de la escena, pero un testigo pudo obtener la placa de la licencia. Lyle fue detenido más tarde en el Aeropuerto Internacional de Miami y acusado de delito grave, según el informe. La policía encerró a Lyle en la cárcel y más tarde fue liberado bajo fianza. La información del abogado de Lyle no estaba disponible. La policía confirmó el jueves que ahora hay una investigación de homicidio en el incidente.