La obra que demuestra que Leonardo Da Vinci era ambidiestro

#LeonardodaVinci non finisce mai di sorprenderci! Le ultime indagini a raggi X dell'OPD sul celebre disegno "Paesaggio", noto come 8P, hanno rivelato interessanti scoperte sull'uso dei materiali usati e sulle scritte nel disegno. Per saperne di più 👉https://t.co/iL2tbDBTyj pic.twitter.com/JHvFQav34f

— Gallerie Uffizi (@UffiziGalleries) April 8, 2019