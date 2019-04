Damaris Rojas comparte un nuevo desnudo en Instagram

View this post on Instagram

Las rosas negras son el símbolo de la pasión fatal y de lo místico! Es la primera vez que me regalan rosas negras 🖤 mis rosas son de @darcenniaflowers hermosas !!! Diseño de imagen @iamnikkirey Maquillaje @dianarinconp Hair @hector_verde #damarisrojas #damarisrojasoficial #damarisrojasmx #sexygirsls #mexico🇲🇽