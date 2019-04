Arturo Sandoval trae una fiesta de jazz, funk y ritmos cubanos

El trompetista y pianista regresa a la ciudad para agotar ocho funciones en las que ofrecerá lo mejor de su amplio repertorio

Sonidos de jazz latino, funk y ritmos cubanos invadirán la ciudad través del virtuosismo del trompetista y compositor Arturo Sandoval.

El también pianista, que regresa a la ciudad para agotar ocho funciones, explica que espera con ansias el reencuentro con su público y habla sobre los preparativos para la serie de presentaciones que tendrá en Blue Note Jazz Club, desde hoy jueves 11 hasta el domingo 14.

“Siento siempre un gran placer cuando me toca ir a tocar a Nueva York, porque esa ciudad es la meca de la música. Vamos contentos porque es un público al que le gusta el jazz y que disfruta de la mezcla de ritmos que estoy acostumbrado a hacer”, comenta el músico que ofrecerá dos conciertos por día.

Sandoval, quien recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del expresidente Barack Obama en el 2013, el más alto honor que un civil puede recibir, también habla de su más reciente álbum ‘Ultimate Duets’, que salió al mercado a mediados del año pasado.

“Ese álbum me llena de satisfacción porque reúne artistas que admiro y respeto mucho. He estado abierto durante toda mi carrera a la experimentación, a la fusión de ritmos y este disco es un buen ejemplo de esa apertura musical. Fue una experiencia inolvidable y diría que la parte complicada del proceso fue esencialmente compaginar las cargadas agendas de los artistas” explica sobre el álbum que registra colaboraciones con Plácido Domingo, Stevie Wonder, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Ariana Grande y Pharrell Williams.

‘Ultimate Duets’ también incluye, entre otros temas, una versión del tema ‘Quimbara’, en el que logró hacer una grabación con la voz de Celia Cruz, y una pieza junto a Anni-Frid Synni Lyngstad vocalista de ABBA, el famoso grupo sueco de música pop.

Sandoval es ganador de diez premios Grammy, un Emmy y de seis premios Billboard, entre otros galardones, pero los reconocimientos y cerca de cuatro décadas sobre el escenario no han podido cambiar el mantra que aplica a su vida personal y su música.

“Aprender es un proceso en la vida que no termina nunca. Tengo 58 años en la música, pero me siento como si fuera un eterno estudiante. El día que uno piense que lo sabe todo, es mejor se retirarse porque empieza uno a convertirse en un perfecto idiota. Hay que tener hambre, deseos de seguir aprendiendo y avanzando, para mí la motivación tiene que estar viva en todo momento”, agrega.

Nostalgia y dolor por Cuba

Arturo Sandoval emigró desde Cuba a Estados Unidos en 1990 y desde entonces no ha regresado a su isla natal, confiesa que no ha descartado el retorno, pero todavía no visualiza el escenario. “Me gustaría regresar, pero mientras Cuba siga sumergida en las condiciones en las que vive, no me interesa”, agrega.

Sandoval deja entrever un acentuado dolor cuando rebusca entre sus recuerdos y describe el proceso por el que tuvieron que pasar sus padres para poder reunirse con él en Estados Unidos.

“Todavía teniendo a mano los documentos necesarios para salir de Cuba, el régimen le impidió la salida del país a mis padres. Ellos se vieron obligados a escaparse en una balsa. Por desgracia les agarró además un mal tiempo durante el viaje y se accidentaron. Mi mamá se fracturó seis vertebras, fue desgarrador”.

De igual manera, Sandoval comparte lo que más valora de haberse convertido en ciudadano americano y de desarrollar su trayectoria en el país.

“Cuando llegué a este país aprendí a valorar la libertad. Agradezco profundamente todo lo que este país me ha brindado. He recibido de esta nación mucho más de lo que soñé y eso es algo que llevaré en mi corazón hasta el último día de mi vida”, concluye.

En detalle

Qué: Serie de conciertos del trompetista Arturo Sandoval

Cuándo: desde esta noche y hasta el domingo 15

Dónde: Blue Note Jazz Club, 131 W. 3rd St,

Información: http://www.bluenotejazz.com