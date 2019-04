El Dance Theatre of Harlem celebra medio siglo de baile

La compañía de danza cumple 50 años y lo festeja con una gira por todo el país y una temporada especial en el New York City Center

El Dance Theatre of Harlem conmemora medio siglo de fundación con una gira que les lleva por todo el país y con la que harán una parada obligatoria en la ciudad.

Crystal Serrano, bailarina de origen mexicoamericano, enfatiza que el aniversario es motivo de júbilo para bailarines que como ella vienen de origen humilde y minorías.

“Esta celebración está dedicada a la labor de Arthur Mitchell cofundador y director artístico quien se empeñó en crear un espacio diverso en la ciudad. Sin el respaldo de esta compañía no sería posible hacer realidad el trabajo de bailarines como yo que vienen de un ambiente en el que esa no es una posibilidad”, comenta sobre la compañía fundada por Mitchell, de origen afroamericano, a raíz de la muerte de Martin Luther King en coordinación con su mentora e instructora de ballet Karen Shook.

Serrano, quien comenzó sus clases de baile con apenas 5 años de edad, cuenta que su papá la inscribió en las clases como una manera de mantenerla ocupada mientras que él y su esposa cumplía largas jornadas de trabajo.

“Mi papá trabajaba en construcción y mi madre limpiando casas. Yo me fui apegando al ballet hasta que llegó el momento en que mis padres no podían seguir pagando las clases. Fue ahí cuando la escuela en la que estaba se encargó de conseguirme una beca y pude continuar. Esta es una profesión que cuesta mucho dinero y el hecho de que sigo en ella me hace sentir afortunada por todo el respaldo que he tenido”, comenta.

La bailarina tuvo su primer contacto con el Dance Theatre of Harlem a traes de una audición y confiesa que fue de gran sorpresa cuando supo que había sido seleccionada. Serrano, la menor de tres hermanos cuenta en su repertorio con obras como ‘Don Quixote’, ‘The Nutcracker’, ‘Peter Pan’, ‘Firebird’, ‘The Four Temperaments’, ‘Allegro Brillante’, ‘The Sleeping Beauty’, ‘Cinderella’, ‘Serenade’ y ‘Swan Lake’.

“Hace dos años y medio de la audición y recuerdo que un amigo me sugirió aplicar y pensé que era imposible porque Nueva York es una ciudad muy competitiva y porque imaginé que seguro hay miles de bailarines esperando una oportunidad. No pensé que me aceptarían, pero es por eso que pienso que si se trabaja con dedicación y pasión los sueños se hacen realidad”, concluye.

El programa del Dance Theatre of Harlem en New York City Center cuenta con la inclusión del ballet de 1971 ‘Tone’, del propio Arthur Mitchell que luego fue titulado ‘Tones II, el estreno de una obra del coreógrafo Robert Garland y del debut en la ciudad de la pieza de ‘Balamouk’, creación de la artista Annabelle López Ochoa. La compania tambien resalta la presentacion de la pieza ‘Dougla’, de Geoffrey Holder.

En detalle

Qué: 50 aniversario del Dance Theatre of Harlem

Cuándo: hasta el sábado 13 de abril

Dónde: New York City Center, 131 West 55th Street.

Información: http://www.DanceTheatreofHarlem.org