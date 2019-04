Humberto Zurita reaparece tras la muerte de Christian Bach y vuelve a sonreír

"No la vamos a olvidar nunca", dijo el actor mexicano

A poco más de un mes del deceso de la compañera de su vida, Christian Bach, el actor Humberto Zurita reapareció en público. El coahuilense de 64 años estuvo presente en la premier de la segunda temporada de “La Reina del Sur” de Telemundo.

Sonriente y serio por momentos el histrión mexicano apareció en el Avalon Hollywood de Los Ángeles, California, junto a Kate del Castillo y el resto del elenco de la superserie que se estrenará este 2019.

Zurita se apartó de los medios desde el 26 de febrero cuando la mujer con la que se casó en 1986 dejó este mundo.

“No, no lo hemos superado, no lo vamos a superar nunca, pero tampoco la vamos a olvidar nunca y está con nosotros, así es esto, no lo puedo ver de otra manera, ¿me entiendes? Nosotros venimos y lo único que tenemos con certeza de nuestro destino es que vamos a morirnos”, dijo a Sale el Sol, el padre de Sebastian y Emiliano.

“Fue la madre de mis hijos, no la vamos a olvidar, no se ha muerto para nosotros, siempre va a estar ahí… Es una perdida muy fuerte, muy grande para nosotros, pero ahí está”, agregó Humberto que vivió la enfermedad de Christian a flor de piel y en la discreción total.

Kate del Castillo acompañó a Humberto con el mismo respeto que ha guardado al momento que atravesó quien será su compañero en esta nueva entrega de la serie que ha cautivado a toda una generación.