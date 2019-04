Sorpresa: Fernando Fiore regresa a ‘República Deportiva’

'El Presidente' vuelve a 5 años de su salida del programa y de Univision

A 5 años de su salida de Univision y de ‘República Deportiva’, Fernando Fiore regresa al programa que al que le dio vida y que lo convirtió en el ‘presidente’ de los deportes.

Este próximo domingo, a las 3/2 PM Centro, por Univision, podrás ver de nuevo a Fiore en la pantalla de Univision y el motivo es festejar. Sí es que ‘República Deportiva’ cumple 20 años desde su creación en 1999, y la producción invitó a quien fuera su presentador y espíritu del show los primeros 15 años.

En exclusiva hablamos con Fernando Fiore de su regreso y nos dijo lo siguiente:

“La verdad es que estoy muy orgulloso, agradecido y feliz de poder estar en persona celebrando el aniversario número 20 de la ‘República Deportiva’, y podría decirles todas esas frases muy comunes que seguramente ustedes ya escucharon como por ejemplo: ‘wow, la verdad que es muy difícil que un programa de televisión dure 20 años’… O como dice la letra del tango, ‘bueno es que 20 años no es nada’, decía Gardel. En realidad lo que quiero decirles es que les agradezco infinitamente a todos aquellos que nos han apoyado desde el primer día que salió al aire la ‘República Deportiva’, allá por 1999 y que se convirtió, sin lugar a dudas, en un programa innovador y que marcó punta, y cambió la esencia de los programas deportivos de la televisión en español a partir de ese momento. Por eso, mejor les doy un decreto presidencial y que la ‘República Deportiva’ viva otros cien años más”.

Recordemos que Fiore salió de Univision después de haber trabajado 25 años para la cadena, los cuales 15 de ellos estuvo al frente de ‘República Deportiva’. Lo hemos visto entrevistando a grandes personalidades del deporte y cubriendo cada uno de los Mundiales.

“Seguramente habrán escuchado la frase que dice ’20 años no es nada’, es una verdadera mentira… 25 años es toda una vida… Ustedes habrán crecido mucho, como he crecido yo en estos años… Ésta, mi casa, Univision, me abrió la puerta hace 25 años y gracias a Dios puedo decir que me voy por la puerta grande”, de este modo se despedía Fiore en el 2014.

El periodista argentino no será el único que estará de regreso al show deportivo de Univision este domingo, también la ‘República’ recibirá la visita de otra de sus presentadoras originales: Rosana Franco. Ella salió en el 2012 en uno de los recortes que hizo Univision. En aquel momento se despedía de esta manera.

“Ayer terminó mi tiempo de 13 años y 13 días en Univision. Del fondo de mi corazón les agradezco a todos y cada uno de mis compañeros el cariño que me brindaron y el tiempo que compartimos. Muchísimas gracias”.

Este domingo el show deportivo hará historia con la fusión de los de antes y los de ahora: ‘El Presidente’Fernando Fiore, ‘La Comadre’ Rosana Franco, las recordadas ‘Senadoras’ se unirán a Félix Fernández, Adriana Monsalve y Xavier Sol, y los conductores de la edición de medianoche Lindsay Casinelli, Julián Gil e Iván Kasanzew se sumarán al equipo diurno para revivir los mejores momentos y contar anécdotas de sus 20 años de historia y examinar los cambios del mundo del deporte desde 1999.

También tendrán los saludos especiales de felicitación enviados por celebridades que han participado en el show, entre ellas Cuauhtémoc Blanco, Julio César Chávez, David Beckham, Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, el presidente de México Vicente Fox, Miguel “el Piojo” Herrera, Óscar de la Hoya y Rafael Nadal.