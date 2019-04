La diminuta tanguita Chanel de Kim Kardashian que puedes rentar

Los que quieran recrear esta imagen de la famosa ahora podrán alquilar el diminuto atuendo

Si quieres oler el traste de Kim Kardashian ahora hay una forma muy fácil de hacerlo, ya que puedes comprar un bikini que la socialité usó hace tiempo.

Fue justo hace un año que la estrella del reality show “Keeping Up With the Kardashians” posteó una imagen en donde aparece con una prenda que sólo tapa sus partes nobles.

Esto no es ninguna novedad en el caso de Kim, sin embargo ese bikini era de la marca Chanel del año 1996 y ahora se encuentra en la tienda online El Cycér en donde quien quiera puede alquilarla por tres días.

Por supuesto que tener la prenda en las manos, o en donde se les antoje, no es nada barato, ya que el alquiler de un bikini en esa página ronda alrededor de los mil dólares por 72 horas.

Hasta el momento no se especifica en la página el precio exacto de tener la pieza que uso Kim, los interesados necesitan mandar un mail para pedir más informes sobre la pieza.