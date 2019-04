La Víbora: Una limpia para Gerardo Ortiz por favor

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

A Gerardo Ortiz cuando no le llueve le llovizna. ¿Se enteraron de las broncas legales que tiene con su disquera y con el dueño de esta empresa, Ángel del Villar? Sí, el ex de Chiquis Rivera. Ya había rumores de los pleitos entre estos individuos, pero ahora ya está confirmada la lucha a muerte que enfrentan puesto que Del Villar entabló recientemente una demanda contra Gerardo.

Ahora entiendo por qué quitaron el nombre del cantante del cartel de un concierto que se efectuará la próxima semana en un teatro de Ontario. Así que si tienen pensado ir al Citizens Business Bank Arena a verlo no se vayan a decepcionar porque no actuará. En su lugar pusieron a otros artistas también de la disquera. Claro, el anuncio no se ha hecho oficial, ¿será porque esperan que muchos incautos asistan con la ilusión de ver al intérprete de narcocorridos?

Pero bueno, como les iba diciendo, estos dos personajes ya hicieron público su pleito, que acá entre nos, según me contaron, se va a poner peor. Y es que en este asunto ninguno es una santa palomita. Según me enteré, Gerardo firmó un contrato con Del Records, la disquera de Del Villar, cuando era nadie en el mundo de la música. ¿Y qué es lo que pasa? Que el documento lo comprometió a grabar seis discos y a participar en quién sabe cuántos shows, algo que parece muy atractivo al principio, pero que luego de un tiempo resulta que la mayor ventaja es para el empresario, y no para el artista. En otras palabras, Del Villar se estaba llenando los bolsillos a costa de Gerardo.

Finalmente reventó la bomba y el controversial cantante decidió no trabajar más para Del Records, algo que lo pone contra la pared porque hay un papelito de por medio. Aún le falta grabar dos discos y cumplir con una serie de shows; de otra forma no se podrá librar tan fácil de Del Villar.

Encima de todo, Gerardo tiene otros problemas que también señala la demanda. Según consta, el Departamento del Tesoro sospecha que el intérprete tiene nexos con el narco porque ha cantado para algunos de los capos. ¡Cómo! ¡Qué notición! ¿Gerardo en esos líos? ¿A poco? Pero si es un alma de dios a quien solo han tratado de matar en varias ocasiones. Ah, pero si ustedes le preguntan sobre el tema, bien fresquecito les va a contestar que no pasa nada, que él no entiende por qué ni quién andan tras sus huesos.

En fin, bonita etapa está viviendo el artista, quien por cierto se convirtió en papá recientemente. Ahora toca esperar a ver cómo sale de estos embrollos, porque para él todo está bien.

