Star Wars Episode IX – Lo que sabemos hasta ahora de The Rise of Skywalker

13 cosas que descubrimos de boca de los protagonistas y del primer tráiler del film que pondrá final a La Guerra de las Galaxias

CHICAGO – En diciembre de 2019 se pondrá punto final a la saga original de Star Wars (La Guerra de las Galaxias) que creara George Lucas en 1977 con la revolucionaria Star Wars: A New Hope. Esta mañana, durante la convención de fans Star Wars Celebration, se mostró el primer tráiler y los responsables y protagonistas del film revelaron algunos secretos. Esto es lo que sabemos hasta ahora de “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker“.

1. El título: The Rise of Skywalker

Cuando la pantalla mostró al final del tráiler “The Rise of Skywalker” los fans enloquecieron. Parece un título adecuado para poner el broche de oro a una saga de nueve películas que el propio JJ Abrams, director de la última entrega, definió como “la historia de la dinastía Skywalker”. Aunque algunos fans opinan que “la Fuerza” y los jedis van más allá de los Skywaker.

2. La Estrella de la Muerte

En el tráiler se puede ver un planeta desértico en el que yacen los restos de lo que sin duda parece es The Death Star, la mega estación de Darth Vader que fue destruida al final de la primera trilogía.

3. La Princesa Leia

Abrams confesó que era imposible sustituir a la fallecida Carrie Fisher, pero que a partir de material no utilizado de “The Force Awakens” se pudieron escribir escenas para incluir a Leia en la película, que aparece abrazando a Rey en el tráiler. “Era extraño echarla de menos y a la vez trabajar con ella, sentir su presencia en el set cada día”, aseguró Abrams. “La Princesa Leia está muy presente en esta película”.

4. D-O, el nuevo droide

C-3PO, R2D2 y BB-8 ya tienen otro compañero: D-O. Es más pequeño incluso que BB8 y se compone básicamente de una rueda y una cabeza con forma de cono. D-O se paseó por el escenario del Star Wars Celebration.

5. El sable láser de Luke

En The Last Jedi, Luke entrega su mítico láser a Rey, que en un primer momento no sabe utilizarlo. ¿Qué papel juega este objeto en el episodio final? “El sable láser que Rey heredó de Luke vive”, aseguró escuetamente Daisy Ridley, actriz que interpreta a Rey.

6. Lando Calrissian

Billy Dee Williams volverá a interpretar al emprendedor de las galaxias en el episodio final. El actor rompió una lanza por su personaje: “Estoy harto y cansado de que me acusen de traicionar a Han Solo. ¡Yo tenía que protegerme de Darth Vader! Además, ¿murió alguien?”.

7. Jannah, un nuevo personaje

Naomi Ackie es la última incorporación a la saga. Su personaje en Jannah. “El grupo original vive esta increíble aventura juntos y Jannah se cruza con ellos”, dijo la actriz británica. ¿Es la hija de Lando Calrissian somo se rumorea? Ackie no lo aclaró, pero tampoco lo negó.

8. Chewbacca no cambia

Uno de los personajes más queridos tendrá el aspecto de siempre, como explicó Joonas Suotamo, quien interpreta a Chewbacca por cuarta vez en The Rise of Skywalker. El altísimo actor finlandés de 6’11” pies agradeció a su predecesor Peter Mayhew por hacer entrañable el personaje y perpetuarlo en la saga. “Chewbacca me ha enseñado que no importa qué tan grande o pequeño seas, hay un lugar para ti en el mundo”, dijo Suotamo.

9. Anthony Daniels, eterno

C-3PO volverá a hacernos reír en The Rise of the Skywalker. Anthony Daniels se meterá dentro de esa armadura dorada -para lo que confesó que tiene hacer dieta meses antes de filmar- y será así el único actor que habrá estado presente en las nueve películas de La Guerra de las Galaxias. “Me gustaría tener un mejor amigo que se preocupara por mí tanto como lo hace 3PO”, dijo Daniels a los fans.

10. Finn, el soltero de oro

Otro de los personajes principales de la última trilogía, el stormtrooper Finn que se pasa a la Resistencia, encuentra por fin “su identidad” en este último film, según el actor John Boyega. Preguntado por el posible triángulo amoroso entre Finn, Rose (el personaje de Kelly Marie Tran, que se llevó la mayor ovación de la mañana) y Ray, Boyega simplemente comentó: “Finn está soltero y sin compromiso”. “¿Ray? Ella es mi chica, pero estamos en medio de una guerra”, añadió después.

11. El desierto, una vez más

Algunos paisajes recordarán mucho a films anteriores. En esta ocasión se rodó en el desierto de Jordania, donde según explicó Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, se prepararon por meses para luego rodar tres semanas con cientos de personas vestidas como diferentes criaturas en medio de un calor sofocante.

12. Poe Dameron vs. Han Solo

Oscar Isaac volverá a interpretar al piloto Poe Dameron. Preguntado si su personaje es mejor piloto que Han Solo, Isaac dio una respuesta políticamente correcta: “Nadie puede pilotar el Millenium Falcon como Han, pero Poe puede manejarlo todo. Él es un piloto más versátil”. Isaac, nacido en Guatemala y criado en Miami, explicó que la saga en español se conoce como “La Guerra de las Galaxias” y R2D2 es “Arturito, Little Arthur”. “Si acaba la guerra, Poe se dedicaría a Uber. Space Uber, space Lyft”, bromeó.

13. El emperador está de vuelta

Una de las grandes sorpresas tuvo lugar al final del tráiler. Unas oscuras risas son sin duda las del Emperador Palpatine, el decrépito villano de la primera trilogía y presente también en las precuelas. ¿Cuál será su papel en el gran final?