Galaxy’s Edge, la tierra de Star Wars en los parques de Disney

Contará con la atracción más grande y completa jamás construida en un parque de atracciones de Disney

CHICAGO – Tras más de 40 años de películas, los fans de Star Wars pronto tendrán un destino físico al que dirigirse, “Star Wars Galaxy’s Edge”, y disfrutar de atracciones basadas en La Guerra de las Galaxias en los parques de Disney.

Durante la convención Star Wars Celebration 2019 que se está celebrando en Chicago, en un panel presentado por el actor Josh Gad, se anunciaron nuevos detalles sobre la La tierra de Star Wars que abrirá sus puertas el 31 de mayo en el parque Disneyland de California y el 29 de agosto en Hollywood Studios de Walt Disney World en Orlando, Florida.

Los creadores de Galaxy’s Edge y responsables de Lucasfilm y los parques de Disney se unieron a Gad para adelantar algunos detalles de las nuevas zonas que sin duda se convertirán en un imán para atraer visitantes a Walt Disney World y Disneyland.

La Star Wars Land tendrá dos atracciones principales:

1. Millennium Falcon: Smugglers Run

Un ride interactivo en el que los visitantes tendrán que completar una aventura a bordo del famoso Halcón Milenario poniéndose a los mandos de la nave y escapando de varios ataques. En función de cómo se pilote, el aparato irá presentando daños que serán visibles al salir del ride.

2. Star Wars: Rise of the Resistance

Ésta será la atracción estrella. Los visitantes se unirán a la Resistencia para luchar contra el Primer Orden. Esta atracción no estará lista en un primer momento y se abrirá más tarde durante 2019. Según el responsable de su diseño y construcción, es la atracción más grande y compleja que jamás se ha construido en un parque de Disney.

¿Qué sabemos de Rise of the Resistance? El visitante entrará a una nave del Primer Orden junto a personajes de la Resistencia y tendrá que escapar. No se han dado más detalles aún, pero sabemos que al menos estarán Ray, Poe y BB-8 al menos.

Durante la presentación de las dos atracciones lo que más emocionó a los fans fue saber que las voces que se utilizarán en los rides son las originales de los actores de las películas. Y para la música pidieron a John Williams, compositor de la mítica banda sonora de Star Wars, que creara una música específica para Galaxy’s Edge.

Merchandising, comida y bebida “espacial”

Además de estas dos atracciones la tierra de Star Wars contará con un “taller clandestino” donde fabricar tu propia espada láser. Y otro en el que construir un androide.

Por supuesto, no podían faltar lugares donde reponer fuerzas. En la Cantina de Oga y en el Docking Bay 7 Food and Cargo se podrán comer y beber creaciones relacionadas con la saga de La Guerra de las Galaxias. En el Milk Stand se podrá beber leche azul o verde como la que tomaba Luke Skywalker. Y Coca-Cola ha creado diseños específicos para sus bebidas en el parque.

Y como no podía ser de otra manera, serán varias las tiendas a lo largo de todo Star Wars Galaxy’s Edge en la que se podrá comprar mercadotecnia de La Guerra de las Galaxias.