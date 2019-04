El Times respalda acceso a licencias de conducir para indocumentados

El respaldo del periódico se hizo público a través de un editorial en el que citó que la medida es vital para la seguridad pública

NUEVA YORK.– El consejo de redacción del periódico New York Times se mostró partidario de aprobar una legislación que restaure el acceso a las licencias de conducir para todos, independientemente del estado migratorio. Esta legislación permitirá que todos los neoyorquinos sigan el mismo proceso para solicitar una licencia, realizar un examen práctico y, si pasan, obtener la licencia.

“Este editorial es un respaldo crucial para una campaña en todo el estado que está generando más impulso cada día. Aplaudimos la decisión de la Junta Editorial de apoyar el restablecimiento del acceso a las licencias de conducir para todos, lo que es vital para la seguridad pública y la protección de nuestra comunidad”, dijo Javier H. Valdés, co-director ejecutivo de Make the Road New York.

El proyecto de ley en cuestión, que fue presentado en ambas cámaras de la Legislatura estatal, mejorará la seguridad pública y aportará beneficios económicos sustanciales al estado.

Valdés agregó que todos los residentes del estado, sin importar su estatus migratorio, deben pasar por el mismo proceso para obtener la licencia y el seguro. Para cientos de miles de inmigrantes en todo el estado, este problema es personal y urgente.

“Mientras continúa esta sesión legislativa, Make the Road New York sigue comprometido con la organización y la lucha para hacer que las carreteras de Nueva York sean más seguras, aumentar los ingresos de nuestro estado y proteger a nuestras familias inmigrantes”, destacó el activista.

Según el Instituto de Política Fiscal, generará $ 57 millones en ingresos gubernamentales anuales combinados, con un aumento adicional de ingresos de $ 26 millones y reducirá las primas de seguro en todo el estado. También jugará un papel importante en mantener a las familias unidas en toda Nueva York, ya que la administración de Trump busca todas las excusas posibles para alejar a los inmigrantes de sus seres queridos.

“Obtener acceso a una licencia de conducir cambiará drásticamente mi vida. Ha habido ocasiones en las que no he tenido otra opción, arriesgarme a ser detenido y ponerme en camino a la deportación por conducir sin una licencia. Ampliar el acceso a las licencias de conducir a todos los neoyorquinos tiene sentido”, explicó Aldo Padilla, residente de Staten Island y miembro de Make the Road New York.

De su parte Jorge García, residente de Long Island y también miembro de esta organización dijo: “En áreas como Long Island, donde vivo, conducir es la única opción para llegar a las escuelas de nuestros hijos, al trabajo, a las citas con el médico o cuando tener una emergencia Debido a la falta de transporte público, puede tomar horas llegar a cualquier lugar en autobús o en tren, y tomar un taxi es demasiado caro”.

García explicó que quiere poder ir al Departamento de Motores y Vehículos (DMV), presentar la solicitud, tomar el examen práctico y obtener su licencia de conducir para poder comprar su primer automóvil.

“Nuestras comunidades necesitan el liderazgo de Albany para restablecer el acceso a las licencias de conducir a todos los neoyorquinos este año”, agregó García.

La medida ya es ley en muchos estados

De aprobarse la propuesta, que fue presentada por el asambleísta Marcos Crespo en conjunto con el senador Luis Sepúlveda, ambos demócratas de El Bronx, Nueva York se uniría a una docena de estados, y a la capital Washington DC, que ya permiten que a los inmigrantes indocumentados a aplicar por licencias para conducir.