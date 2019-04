Famoso comediante de Televisa sobrevivió a un gigantesco tumor en la cabeza

Sergio Defassio está agradecido con la vida y cuenta su historia

Sergio Defassio “volvió a nacer”, así lo declaró el mismo comediante luego de que le fue retirado un tumor de la cabeza que puso en peligro su vida.

“En octubre me di cuenta que tenía una bola en la cabeza al momento de bañarme y que con los días iba creciendo. Me hizo una biopsia y me dijeron que sí había algo ahí”, expresó el actor de 66 años originario de Puebla.

El tumor creció exponencialmente y puso en serios predicamentos al actor de telenovelas como ‘La Vecina’, ‘Mi corazón es tuyo’ y ‘Libre para amarte’.

“Estar dormido 20 horas es una cosa horripilante, no sabía si estaba vivo o muerto, yo solamente oía lo que decían las enfermeras”, expresó a De Primera Mano.

“Tengo 66 años, creo que tengo que vivir todavía más, para mí volvía a nacer hace dos semanas y ahora estoy en espera de las radioterapias, solo esperamos que el injerto pegue bien en mi cabeza”, agregó.

El actor agradeció a Cynthia Klitbo, secretaria de previsión social de la Asociación Nacional de Actores de México por apoyarlo, pues la operación costó más de un millón de pesos.

DeFassio también mencionó a su colega Carlos Bonavides, como uno de los que le tendió una mano mientras más lo necesitaba.

#ExclusivaVentaneando con #SergioDeFassio, el actor agradece la ayuda que ha recibido en su lucha contra un tumor en la cabeza.

Sigue aquí nuestra transmisión. https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/bunyk1TWU6 — Ventaneando oficial (@VentaneandoUno) April 15, 2019

Ahora el actor se recupera con un injerto en la cabeza, agradecido de las muestras de apoyo del público que no lo ha olvidado.