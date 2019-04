Noelia expone a usuario de Instagram que la ataca con palabras como: “pe**a, p*ta y mal**ta”

View this post on Instagram

Miren la Clase de Hipocritas y Cobardes que se dan como en Granja en cierto lugar. ESTE SEUDO HOMBRE , BESA CON ESA PATERNALIDAD DIVINA QUE SEGUN EL TIENE, Y POR OTRO LADO VIENE Y DEJA COMENTARIOS EN MIS POSTINGS, DE "CABRONA, PERRA, PUTA, MALDITA. ETC, ETC. ETC… Esa es el comun denominador de cierto lugar, donde abundan los Caballeros como este 🇵🇷 @rjimenezhuertas RAMON JIMENEZ HUERTAS