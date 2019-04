VIDEO| Violento enfrentamiento en una taquería de Los Ángeles acaba con disparos de la policía

Un hombre con un cuchillo amenazó a una comensal con contarle el cuello. Los agentes de la policía están siendo investigados

Agentes de la policía de Los Ángeles, California están siendo investigados por disparar con pelotas de goma a un hombre que había amenazado con un cuchillo a una comensal de la taquería donde estaban. El Departamento de Policía de Los Ángeles hizo público el video en el que se ve el enfrentamiento que tuvo lugar entre los agentes y el hombre el pasado 26 de febrero.

Kenneth Sylvas, un residente en Los Ángeles de 68 años, amenazó a una de las clientas del restaurante mexicano Jacky, en el centro de la ciudad. “Un hombre que olía bien mal, sacó un cuchillo así de grande (utiliza sus manos para mostrar el tamaño), y me dijo que me callara, o que me iba a cortar la garganta” -se escucha decir a la propia mujer en el video que registró la cámara corporal de uno de los agentes.

Una vez llegaron los agentes al lugar, Sylvas se mantuvo sentado en una silla con el cuchillo en la mano. El hombre no quiso soltar el cuchillo (pese a las peticiones de los oficiales) y, cubriéndose con una silla, dijo a la policía que tenía una pistola. En ese momento ya habían llegado agentes de refuerzo y, desde fuera del establacimiento, dispararon varias ráfagas de pelotas de goma contra Sylvas.

Tras el impacto de las pelotas de goma, Sylvas soltó el cuchillo y la policía entró en el restaurante. Cuando los agentes comprobaron que el hombre no tenía pistola, lo detuvieron y lo llevaron a un hospital para que curaran la herida que tenía en la mano derecha.

El fiscal general del distrito de Los Ángeles acusó a Sylvas de un delito por amenaza criminal y de otros dos por oponer resistencia a la autoridad. Ahora está detenido con una fianza de 120,000 dólares y tendrá que ir a juicio el próximo 29 de abril, según la información del condado.

Kenneth Sylvas ha sido arrestado previamente por amenaza criminal y en 11 ocasiones ha sido declarado culpable de delitos menores.

Los agentes de la policía están siendo investigados por el uso de la fuerza en este caso.