Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta en los próximos días de un concierto con el cantante puertorriqueño Chayanne en el Hulu Theater del Madison Square Garden, la presentación en solitario de Mireya Ramos, fundadora del mariachi femenino Flor de Toloache y de conciertos con los grupos Rebolú y Ocho y Más

Jueves 18

Concierto: Mireya Ramos

Acompaña a la polifacética artista Mireya Ramos en un concierto en el que presentara material inédito, que forma parte de su propuesta como solista. Ramos es conocida por ser la fundadora del galardonado mariachi femenino Flor de Toloache y es vocalista, violinista, compositora y arreglista. El álbum en el que trabaja Ramos tendrá como productor a Camila Lara de Mexican Institute of Sound. En Greenwich House Music School, en 46 Barrow Street, a las 8 p.m. Información: http://www.greenwichhousemusicschool.org

Viernes 19

Concierto: Ocho y Más

Una noche a ritmo tropical siempre será una buena opción. Baila sin parar junto a la Orquesta 8 y Más que ofrecerá un concierto de salsa en González y González. La agrupación, dirigida por los músicos y productores Bobby Allende, Ángel Fernández, Ricky González y Marc Quiñones, interpretará sus mejores temas a partir de las 11:30 p.m. El precio de admisión es $10. Información: http://www.gygnyc.com

Concierto: Supermabo

El percusionista costarricense Felipe Fournier ha formado un colectivo, integrado por prominentes músicos de la ciudad, quienes se han unido para dar vida a Supermabo, un tributo al legado del Tito Puente, conocido como ‘El rey de los timbales’. Este tributo, enfocado en las primeras grabaciones de Puente, cuenta con Dan Martínez en el bajo, Gabo Lugo en las congas, Camilo Molina en los timbales. Desde las 10:30 p.m. Información: ww.terraza7.com

Taller gratuito de pintura

Explora tu lado artístico durante una serie de talleres inspirados en célebres artistas de la pintura. Esta clase se realizará además en los meses de mayo y junio, te permitirá crear tu propia obra de arte tomando inspiración de una obra de Andy Warhol. Prepárate además para una próxima clase que tendrá como punto focal las pinturas de Frida Kahlo. De 6 a 8 p.m., en Asser Levy Recreation Center, Asser Levy Playground, en 392 Asser Levy Place, Manhattan. Información: http://www.nycgovparks.org

Fiesta venezolana con MV Caldera

Asiste a un concierto con la cantante e instrumentalista venezolana MV Caldera, quien realiza una gira para recaudar fondos para Venezuela. La artista, radicada en Nueva York y quien ha trabajado junto a famosos de la talla de Juan Gabriel, Marc Antony, Carlos Vives, Malú y Alejandra Guzmán, tendrá como invitados especiales a esta función a los artistas Carmela, Ramírez, Baden Goyo, David Alastre, entre otros. El público podrá colaborar con la compra de una entrada más insumos médicos y artículos de primera necesidad que beneficiarán a instituciones venezolanas. En Drom, 85 Avenue A, a las 8 p.m. Entradas en http://www.ticketfly.com

Sábado 20

Concierto: Rebolú

Déjate envolver por la música del Grupo Rebolú, que trae a Terraza 7 una fusión musical proveniente de la costa caribeña de Colombia. El grupo está integrado por Ronald Polo, vocalista, compositor y gaitero, Morris Cañate, percusionista y Johana Castañeda. Rebolú combina cumbia, porro, chalupa, tambora y bullerengue. Esta agrupación, radicada en la ciudad, estará en concierto en Terraza 7, en Queens. Desde las 10:30 p.m., a las 1:00 a.m. En el 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Entrada: $15. Información: http://www.terraza7.com

Yordano y Nella Rojas unidos por Venezuela

Participa en un evento a beneficio de Venezuela que se realizará en colaboración con HĒLE Group en Up & Down. Esta actividad contará con la participación especial de los cantantes Yordano Di Marzo y Nella Rojas y todas las ganancias del evento irán a Cuatro Por Venezuela, una organización sin fines de lucro dedicada a crear programas para luchar contra la falta de comida, escasez de medicinas e insumos médicos en ese país. La entrada tiene un costo de $30. En 244 W 14th St. Si no puedes asistir al evento y quieres contribuir con Cuatro Por Venezuela puedes hacerlo a través de: www.cuatroporvenezuela.org

Teatro: ‘Sleep No More’, con nuevas funciones

Si todavía no has visto el show ‘Sleep No More’, aún estás a tiempo. La compañía Emersive, Punchdrunk extenderá las funciones de esta producción hasta fin de año. La obra interactiva que estimula los cinco sentidos, que tiene como escenario el majestuoso The McKittrick Hotel, te sumergirá en una singular experiencia en la que libremente recorrerás alrededor de 100 habitaciones tratando de atar cabos de una historia basada en Mcbeth, la tragedia de Shakespeare. Información y entradas: http://www.mckittrickhotel.com

Domingo 21

UniverSoul Circus

Disfruta de un colorido espectáculo dirigido a toda la familia este jueves en Brooklyn. Se trata de UniverSoul Circus, que se presentará en la ciudad hasta el próximo 12 de mayo. Este show está cargado momentos de gran emoción y forma parte de la gira que realiza por todo el país la referida compañía que cumple 25 años. En el Aviator Sports & Event Center del Floyd Bennett Field, ubicado en 3159 Flatbush Avenue. Información: http://www.universoulcircus.com

Lunes 22

Concierto: Juan Falú

El Taller Latino Americano invita a un concierto del renombrado guitarrista y compositor argentino Juan Falú. A lo largo de su trayectoria Falú, oriundo de la región de Tucumán, ha grabado 24 álbumes como solista y ha colaborado en mas de 50 discos con otros artistas. En el 215 E 99th Street de 7 a 9 p.m. Información: http://www.tallerlatino.org

Jueves 25

Concierto: Chayanne

Tienes una cita ineludible con la estrella puertorriqueña Chayanne, quien cantará sus más grandes éxitos en una noche de pop y baladas románticas. El artista conocido por temas como ‘Un siglo sin ti’, ‘Lo dejaría todo’, ‘Provócame’ y ‘Torero’, visitará la ciudad como parte de su gira ‘Desde el alma’. En el Hulu Theater del Madison Square Garden, a partir de las 8 p.m. Información: http://www.ticketmaster.com

Fiesta afro dominicana

El Instituto de la Diáspora Africana del Centro Cultural Caribeño celebra 43 años de su fundación con la presentación de una serie musical titulada #AfroWaveSessions. Esta fiesta que se realizará el último jueves de cada mes traerá a escena músicos de la diáspora africana. La primera entrega de la serie contará con la participación de los artistas Saso, Dada Coz y Dos Flakos. En el 120 East 125th Street, entre Park Avenue y Lexington Avenue. Desde las 6 p.m. Información: http://www.cccadi.org