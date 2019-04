La odisea de una periodista puertorriqueña abre el Frenzy Fest

La obra "Forty Six Hundreds" narra las vivencias de dos reporteros durante el huracán María

Una obra que narra la historia personal de una periodista puertorriqueña que cubrió la devastación durante los primeros días del huracán María será la encargada de abrir el encuentro teatral Frenzy Fest.

En la pieza ‘Forty Six Hundred’, que se estrena este viernes 19 de abril, Yolanda es una periodista puertorriqueña muy respetada, quien es contratada para acompañar a un reportero gráfico experimentado de un importante canal de noticias en los Estados Unidos. La periodista entonces se debate entre cumplir con su deber profesional o quedarse en casa ayudando a su esposo y a su familia.

‘Forty Six Hundreds’ fue escrita, producida y será actuada en “spanglish” por Tamaris Cañal, de Lunática Productions, y Orlando González, de Ecléctico International. Ambos artistas unen sus talentos para presentar esta obra por primera vez en Nueva York; como muestra de gratitud por toda la ayuda humanitaria que los neoyorquinos y la diáspora puertorriqueña ofrecieron a la isla después de la tormenta.

Cañals vuelve a actuar en NYC por primera vez en más de diez años. Anteriormente trabajó en la escena teatral de la ciudad con HB Playwrights, Circle in The Square, Repertorio Español, Teatro Círculo, IATI y The Puerto Rican Traveling Theatre, entre otros.

La obra se presentará durante dos días, viernes 19 de abril, a las 7:00 pm, y el sábado 20 de abril, a las 8:30 pm, en el El Barrio Artspace PS 109 (215 East 99th Street, Manhattan.

Para información sobre la agenda completa del Frenzy Fest, que se llevará a cabo del 19 al 28 de abril, visite: https://www.eventbrite.com/e/frenzy-fest-tickets-58993297541