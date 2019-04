¡Brutal! Rashel Díaz de ‘Un nuevo día’ deja mudos a sus ‘haters’ con un jumpsuit rojo

Las críticas favorecieron a la presentadora de Telemundo

Rashel Díaz ha dejado a todos sus “haters” mudos ya que todo su veneno se lo tuvieron que tragar, al menos eso parece ante los bonitos comentarios que ha recibido en Instagram. La presentadora de “Un nuevo día” había sido brutalmente atacada en la red social por su vestimenta que dejaba mucho que desear a más de uno.

En el programa del viernes 19 de abril, a Díaz se le vio con un jumpsuit rojo que estuvo ardiente y solo recibió dulces halagos de todos sus fans.

“Le queda súper bien”, escribió un fan del matutino de Telemundo. “Bella, todo te queda bien”, otro admirador comentó. “Que bella siempre”, otro seguidor agregó. “Rojo es su color”, observó otro fan.

Hace días algunos habían dicho que se había puesto faja debajo un vestido y no se le miraba bien.

“Creo que ya no sabe como vestirla”, comentó un usuario. “Se puso la faja hoy”, otro usuario observó. “Pura faja”, dijo otro comentarista. “Que respire a ver si puede”, agregó otra persona aludiendo a la supuesta faja que porta Díaz.

Anteriormente la propia Rashel Díaz habló sobre los feos comentarios que recibe a diario en las redes sociales en entrevista con Mandy Fridmann.

“Desde mi corazón te digo que a mí no me molestan los comentarios hirientes, ni las criticas, estoy acostumbrada al llevar tanto tiempo en este medio… Claro que con el auge de las redes sociales, ahora sabemos más lo que llevan las personas en sus corazones , y es muy común ver opiniones destructivas hacia otros”, expresó.

“A mí me dicen de todo: que si mi esposo es más joven, que me dejará, que si me operé… En fin, podría llenar una hoja entera pero lo que contesto siempre es, “Bendiciones”, y contesto eso porque es lo que de verdad deseo para esas personas, porque al expresarse así no están hablando de mí, sino que están revelando quiénes son ellos, y qué valores tienen como seres humanos. Así que por esa razón no me molestan”.