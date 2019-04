Comentarista de Televisa compra boletos en reventa y lo estafan

Las entradas eran para una función de Lucha Libre, pero el narrador deportivo se llevó un fiasco

Por querer fomentar la reventa, a un comentarista deportivo de Televisa le salió “el tiro por la culata”, luego de que un revendedor lo estafara con unos boletos para un espectáculo de lucha libre.

Se trata del joven narrador Andrés Vaca, que por adquirir unos boletos en reventa, lo único que pudo apreciar fue parte de la iluminación ya los técnicos del eventos, pues los lugares que adquirió correspondían a la parte trasera del cuadrilátero.

A través de su cuenta de Twitter, Vaca compartió con los usuarios su frustración por haber comprado las entradas al evento de Lucha Libre en la reventa.

“Vine a la lucha libre y me dieron estos lugares. Pinche revendedor, ojalá me sigas para decirte que me prometiste espectáculo. ¿Me echo unas cheves hasta que no me importe, o qué hago?”, escribió el comentarista de Televisa junto a una imagen que tomó justo del lugar en donde se encontraba para presenciar el show o al menos intentarlo debido a las condiciones del lugar donde le tocó.

Sin embargo, la publicación de Andrés Vaca generó polémica en las redes sociales, pues mientras unos usuarios le compartieron palabras de aliento y lamentaron lo sucedido, otros más le recriminaron que como figura pública esté fomentado la reventa en México.