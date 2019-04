¡No dan una! Técnico de Chivas femenil hace un increíble comentario machista

Parece que Luis Manuel Díaz ni cuenta se dio de lo que dijo...

“Aunque sean mujeres juegan bien”, señaló el entrenador de las Chivas femenil, Luis Manuel Díaz, al mencionar la calidad de sus futbolistas.

El entrenador rojiblanco expresó el comentario en la atención a medios posterior al partido que ganó el Rebaño 3-1 al Querétaro.

Es el primer torneo de Díaz al frente del equipo femenil, al llegar como emergente con una semana de anticipación al inicio del mismo, luego del cese de Luis Fernando Camacho, quien conquistó el campeonato en su primera experiencia con el Rebaño.

Díaz, había trabajado anteriormente con equipos varoniles en Fuerzas Básicas de las Chivas y del Atlas.

“El torneo fue complicado en general, tuvimos rachas buenas y malas, es futbol y trabajamos bastante, eso sí, no dejamos de trabajar todas las semanas. Yo creo que al futbol se tiene que saber jugar y ya están aprendiendo a jugar, aunque sean mujeres juegan muy bien, tienen calidad. Yo como conclusión, puedo decir, que es una experiencia muy padre, muy buena y lo que sí me gusta de este reto es que yo he visto mejoría de cuando llegué aquí a ahorita”, mencionó el estratega.