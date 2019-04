¿Quién es el nuevo galán de Teresa Mendoza en “La Reina del Sur 2”?

View this post on Instagram

Sono felice di potervi finalmente svelare il motivo del mio lungo soggiorno in Colombia: le riprese del ritorno de La Reina del Sur, la serie di più grande successo di Telemundo, che andrà in onda negli USA, in Messico e nell’America Latina in primavera e in Italia l’anno seguente. Il mio primo ruolo interamente girato in spagnolo!! #lareinadelsur #tvseries #comingsoon #katedelcastillo #isabellasierra #ericroberts #paolanuñez #antoniogil # #telemundo