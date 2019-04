Casos de sarampión aumentan a 390 incluyendo dos embarazadas

El Departamento de Salud de la Ciudad indicó que los afectados están principalmente en Williamsburg, pero ya se registró el primero en El Bronx

Los casos de personas infectadas con sarampión aumentaron a 390 en la ciudad de Nueva York, y entre los afectados ahora se incluyen dos mujeres embarazadas, y un contagiado en el vecindario de Melrose, en El Bronx.

El Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) indicó que desde la declaración de la ‘emergencia de salud pública’ el pasado 10 de abril, ya se han emitido 12 citaciones a individuos que no cumplieron con la ‘Orden de la Comisionada de Salud’, de vacunarse en las 48 horas posteriores al decreto de emergencia.

Según el DOHMN, del total de casos, 323 (83%) se registraron en los zonas postales 11205, 11206, 11211 y 11249, en los vecindarios de Williamsburg y Borough Park, en Brooklyn, con la mayor concentración de la comunidad judía ortodoxa de la Gran Manzana, y en donde se impuso de manera específica el mandato de inmunizar a los niños con la vacuna que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Una de las embarazadas enfermas fue diagnosticada apenas a mediados de este mes, y la Ciudad aseguró que han estado trabajando estrechamente con obstetras y ginecólogos y otros proveedores de atención de salud a mujeres, con el fin que se preparen para posibles infecciones por sarampión

“Ahora hemos identificado a dos mujeres embarazadas que han contraído el sarampión. Estos casos son un recordatorio claro del por qué los neoyorquinos deben vacunarse contra el sarampión tan pronto como sea posible. Cuando no nos vacunamos, ponemos en riesgo a nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de clase y a otros neoyorquinos”, indicó la comisionada de Salud, Dra. Oxiris Barbot.

Alerta de Salud

Y como parte de la lucha para prevenir la propagación del actual brote de sarampión, el Departamento de Salud también emitió este miércoles un ‘Alerta de Salud’ para los proveedores de atención médica con el fin que brinden orientación adicional actualizada sobre brotes en toda la ciudad, que incluye:

Guía actualizada para adultos que no han completado una serie de dos dosis de una vacuna que incluye el sarampión, no tienen registros de inmunización o no son inmunes, si residen o pasan tiempo en Williamsburg o Borough Park, o han realizado viajes internacionales.

Guía actualizada para niños incluye las siguientes recomendaciones: