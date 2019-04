Michelle Salas aclara de una vez si su papá, Luis Miguel, paga sus gastos y responde ante las brutales acusaciones

A través de Instagram la joven modelo respondió ante las dudas de sus seguidores quienes no dudaron en abordar los últimos escándalos de su familia

Michelle Salas hizo uso de las historias de Instagram para responder las preguntas de sus fanáticos. Respuestas que muchas veces prefiere negarle a la prensa.

La hija de Luis Miguel aclaró que su padre no corre con sus gastos. Ya afirmó que con Silvia Pinal tiene una conexión especial. Recalcó, nuevamente, que mantiene una comunicación constante con ella y que además cada vez que visita México obligadamente la primera persona con la que se reúne es ella.

La respuesta exacta de Michelle Salas entorno a su abuela reza así: “Mi abu y yo siempre estamos en contacto. por teléfono, por FaceTime y cuando voy a México es mi primera visita obligada. Es el ser más maravilloso que existe. Las dos tenemos amor muy especial y una conexión que no se puede describir con palabras“.

Sobre los señalamientos que ha vivido constantemente la hija de Stephanie Salas se limitó a escribir: “Siempre habrá chismes y gente que te quiera hacer daño. Yo crecí con eso toda mi vida. Antes me costaba más entender el porqué pero hoy en día sé que lo que dicen de ti o inventan de ti son solo las inseguridades de la otra persona”. La respuesta probablemente recae en los comentarios que su tía, Frida Sofía realizó recientemente también en Instagram en donde dijo claramente que Michelle hacía uso de la manipulación: “Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡qué elegante!. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) ‘hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa’, ¡no! Yo digo la verdad”, señaló la hija de Alejandra Guzmán.

