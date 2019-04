Scott Disick por fin demostrará que sí trabaja

El ex esposo de Kourtney Kardashian se adentrará a un nuevo proyecto en el que le ha pedido ayuda a Kris Jenner

Foto: Joe Scarnici/Getty Images for Theatre Box

Scott Disick acaba de confirmar el estreno este próximo verano de un nuevo programa de televisión titulado ‘Flip It Like Disick’ que se centrará en su faceta profesional más allá de sus lazos con el clan Kardashian, al que pertenece indirectamente gracias a su relación sentimental ya extinta con Kourtney, la madre de sus tres retoños.

Este proyecto -que se emitirá a través de la cadena E! que lleva dieciséis temporadas documentando las aventuras de su familia política- contribuirá además a resolver, al menos en parte, el misterio de cómo se gana la vida el empresario y autoproclamado ‘lord’ -solo en la esfera virtual- para poder costearse viajes en jet privados a lo largo y ancho del mundo.

Los ocho episodios de una hora de duración cada uno mostrarán a Scott y a su equipo -la diseñadora de interiores Willa Ford, su compañero de negocios Benny Luciano, el constructor Miki Moor y su asistente personal Lindsay Diamond- afrontando la reforma de distintas propiedades inmobiliarias, algunas pertenecientes a conocidas personalidades de su círculo social. El formato permitirá, según han confirmado desde la cadena, conservar el carácter irreverente que ha convertido a Disick en uno de los personajes más queridos por los espectadores de ‘Keeping Up With the Kardashians’ al mismo tiempo que demuestra que también es un gurú del diseño y las nuevas tendencias capaz de trabajar duro y obtener unos resultados de primera calidad.

Como detalle curioso, Scott ha recurrido una vez más a su ex-suegra, Kris Jenner, para que ejerza como productora ejecutiva del programa.

