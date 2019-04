Gennady Golovkin y el entrenador mexicano Abel Sánchez terminan su relación profesional

View this post on Instagram

Я хотел бы объявить о важном решении, которое принял для себя и своей карьеры. Мне необходимо продолжать совершенствоваться, опираясь на то, чего я уже достиг. Поэтому я решил не тренироваться с Абелем Санчесом. Это было нелёгкое решение, которое никак не связано с его профессиональными качествами. Он хороший тренер, преданный, тренер из Зала Славы. Я объявлю своего нового тренера в ближайшее время, но сегодня я хотел бы поблагодарить Абеля за то, что он дал мне в боксе. ⠀ I would like to announce that I have made a major decision for myself and for my career. I want to build on what I have already achieved and continue to better myself. Therefore, I will not be training with Abel Sanchez. This was not an easy decision for me and it is not a reflection on Abel's professional abilities. He is a great trainer, a loyal trainer, and a Hall of Fame trainer. I will be announcing my new trainer at a later date. But today, I want to thank Abel for the lessons he taught me in boxing.