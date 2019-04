‘Pónganle un tapón en la bocota’: Explotan contra Raúl de Molina de ‘El Gordo y La Flaca’ por caso de Pablo Lyle

La postura de "El Gordo" no ha sido del agrado de algunos fans del programa de Univision

Raúl de Molina ha sido severamente criticado por su opinión en el caso de Pablo Lyle dejando en claro que las acciones del actor no fueron las correctas en la situación tensa que se vivió.

En uno de los programas de “El Gordo y La Flaca” el titular dijo que en ningún momento vio que el ahora occiso había puesto en peligro la vida de Lyle y su familia.

“Yo no veo en ningún momento cuando este señor que se acerca al carro ha puesto en peligro de ninguna manera la vida de nadie de los que están en el carro. Yo no lo veo. Estoy analizando el video y no lo veo de ninguna manera”, dijo De Molina. “El hombre no entró en el carro de él, el hombre estaba parado fuera reclamándole. Es muy diferente Lili. Si alguien viene a pegarte tú le puedes dar un tiro porque el hombre trató de hacerte algo”.

Desde entonces algunos fans de Pablo Lyle se han pronunciado en contra de “El Gordo” con fuertes insultos y ataques.

“Ese gordinflon, ¿cuándo te hiciste abogado, juez o no se que te crees para culpar a este joven actor? Ya cállate la boca, todo lo que dices es pura pendejada”, escribió un televidente enojado.

“Raúl de Molina se cree perfecto pero que no le toquen a Mía, sale como león. El hipócrita bien que soltó su risa burlona cuando Eduardo Yáñez le pegó a Paco pero como no era cubano, sigue diciendo que el señor no hizo mal en bajar de su auto”, otro usuario opinó.

En otro video pegado sobre el caso de Pablo Lyle, los insultos continuaron contra el titular del programa.

“El gordo es un irrespetuoso, él no es juez. Mejor ocúpate de tu mujer a ver si se viste mejor”, un usuario comentó.

“Por favor, pónganle un tapón en la bocota al gordo. Él debería estar en los zapatos de Pablo y entonces viéramos que opina”, otro fan del programa opinó.

“Que rancio el gordo”, otra persona agregó.