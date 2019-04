Cerrarán varias calles este sábado en Nueva York por el “Día de la Tierra”

#CarFreeEarthDay is not just in Manhattan! More ☔️/☀️#carfree events tomorrow:

10AM-4PM Washington Heights

11AM-3PM @DowntownBklyn

11:30AM-6PM Woodside, Queens

11AM-4PM Chinatown @cpldcny

12-6PM #onStatenIsland

12-3PM Westchester Sq, Bronx @WSBID https://t.co/1HoTeHAQ94 pic.twitter.com/xbfykaPVyw

