El brutal derechazo de Biden a Trump en el inicio de su campaña para 2020

Joe Biden no se guardó absolutamente nada al recriminar a Donald Trump como el agitador de la peligrosa división racial que vive EEUU.

Con un video incendiario que se centró en la marcha mortal en Charlottesville, Biden que lanzó oficialmente su campaña para 2020 presentó a Donald Trump como una mancha en la historia de Estados Unidos que debe ser destituido del poder.

“Si le damos a Donald Trump ocho años en la Casa Blanca, él alterará para siempre y fundamentalmente el carácter de esta nación. Y no puedo estar a la espera y ver que eso suceda “, dijo.

Biden ha liderado las encuestas de posibles candidatos demócratas durante meses, en parte debido al reconocimiento que su nombre tiene tras su desempeño de dos términos como vicepresidente de Barack Obama, así como su largo paso en el Senado.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy…everything that has made America — America –is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019