Juan Pablo Montoya criticó a Checo Pérez: “Lo que él ha hecho yo lo hice en cinco años y sin tener el mejor carro”

El expiloto colombiano de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, recordó su etapa en la máxima categoría del automovilismo y dejó en el aire una comparación hacia el actual volante de la escudería Red Bull Racing, Sergio “Checo” Pérez donde asegura que lo que ha logrado el Tapatío lo consiguió mucho antes él y con menos recursos.

Durante el estreno de su nuevo show para AS Colombia Montoya aseguró que no tenía intención alguna de compararse con Checo Pérez pero que es inevitable evitar el tema y dijo que ha desaprovechado de grandes ocasiones por lo que no se ha podido posicionar dentro de los hispanos más grandes de la Fórmula 1, como es su caso o el de Fernando Alonso.

El cafetero cree que Checo Pérez no ha sabido aprovechar el potencial que le ha ofrecido Red Bull con el carro, algo que sí hizo en su momento él.

“Checo está dejando el desarrollo del carro un poco mesa. Se merece lo que ha hecho y aquí no le puedes quitar nada a nadie. No estoy buscando compararme con él ni con nadie. Yo hice eso en cinco años y medio, seis años… y nunca tuvimos el mejor carro“, declaró.

Además indicó que Checo Pérez es uno de los pilotos con más apoyo dentro de los que están en la parrilla, pero a pesar de ello tampoco se debe dejar a un lado el apoyo a otras piezas importantes para hispanoamérica como el propio Alonso o Carlos Sainz, este último que a su juicio ha hecho un mejor trabajo que el norteamericano con un vehículo inferior.

“Checo (Pérez) es para México un honor muy grande, pero no es el único habla hispana. Está Carlos (Sainz), está Fernando (Alonso). Es gente que habla en español, que también están igual. No puedes comparar a Checo con un Fernando Alonso… tu ves los resultados de Carlos Sainz y está hasta mejor en un carro inferior”, explicó Montoya.

Por último Montoya recordó su etapa en la Fórmula 1 y reveló que tuvo la oportunidad de unirse a Ferrari en algún momento pero que no aceptó ser el “segundón” de la estrella y siete veces campeón mundial, Michael Schumacher.

