La enfermedad que padece Ana Bárbara desde hace muchos años

La cantante asegura que es un sobreviviente

Hoy en día Ana Bárbara puede decir abiertamente “soy una sobreviviente”, esto de un problema de trastorno de alimentación que la afectó en el pasado y del que antes no deseaba hablar.

Ahora lo comparte porque sabe que sus palabras pueden llegar a jóvenes con anorexia, y decirles que sí se puede vencerla.

“Es algo tan delicado, pero lo quise abarcar y de alguna manera tengo como poco tiempo de que realmente puedo hablar de ello de una manera valiente y consciente“, declaró la cantante.

“Se conocen los casos del medio por ser figuras públicas, pero me he dado cuenta que le pasa a mucha gente; a las hijas de amigas, amigas mías o conocidas que también guardaban un poco el secreto… Esta doble vida, esta doble cara al mundo, de que estás bien, pero que en realidad tienes un problema”.

Ana, de 48 años, contó que desde la mayoría de edad entendía que había un desorden alimenticio en ella.

“Estaba en un concurso de belleza, pero el problema básicamente es emocional, porque yo creo que a los 18 años me di cuenta que no estaba bien, pero de más niña, desde que empecé la pubertad, a los 13 ó 14 años, yo veía que no comía con orden. No lo hacía bien, pero no sabía que estaba mal…“.

Ahora “los chavos” tienen mucha información a su alcance con respecto a estas enfermedades, pero a pesar de eso sigue habiendo mucho problema emocional, indicó la intérprete.

“Lo quise exponer con la intención de que muchas veces esto ayuda a que otras personas digan: ‘en realidad tengo algo parecido y voy a enfrentarlo y voy a tomar el toro por los cuernos’.

“Voy a tratar el problema como debe ser, como lo hice yo, con terapia, con mucha valentía, con gente que me apoya, con la familia, la pareja, los hijos. He salido adelante por suerte y siempre estoy cuidándome de estar bien, en ese sentido”, aseguró.

Ana Bárbara comentó que los trastornos vienen de un problema de depresión, definitivamente.

“Yo siempre les digo que yo expongo mi caso pero no soy ni un ejemplo ni mucho menos, solamente puedo decir que soy una sobreviviente“.

La cantante iniciará en mayo el Tour Mi Revancha en Estados Unidos, que empieza el 10 de mayo próximo.

“Es una gira le llamo La Revancha porque para mí es una revancha de amor, mi revancha musical, de lo que me corresponde hasta cierto punto por el trabajo que he hecho”, indicó la cantante de “La Trampa”.

“Sólo voy por el amor que es mío, por las canciones que todo mundo cantó… Me han dicho que por qué los abandoné, lo que pasa es que más bien me estuve reencontrando, y en ese reencuentro tal vez solté un poco al público”.

POR: Lorena Corpus