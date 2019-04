Ladrón llama por error al 911 después de asaltar un Best Buy

Sus compañeros de fechorías no deben estar muy contentos

Ladrón de pacotilla.

Dos hombres fueron arrestados después que uno de ellos llamara al 911 por error luego de robar una tienda de Best Buy en Houston.

Los hombres había ingresado ilegalmente a la tienda de Sugar Land a las 3:00 a.m. Las alarmas se activaron y la Policía iba camino al sitio cuando entró una llamada al 911. La persona del servicio de emergencia no escuchaba a nadie por lo que decidió ubicar el teléfono. Fue ahí cuando se dieron cuentan que habían marcado desde un auto que acaba de salir del estacionamiento del Best Buy.

“Creemos que llamó al 911 con su trasero, agentes ya estaban camino al Best Buy”, dijo un vocero de la Policía de Houston al KTRK.

Los policías persiguieron a los delincuentes a una velocidad de 120 millas. Los sujetos abandonaron el vehículo, pero dos de los tres ocupantes fueron arrestados.

Se encontraron computadores y otros electrónicos en el auto. La Policía busca al tercer sospechoso.