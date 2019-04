Traición y maltrato: Lupe Esparza de Bronco rompe el silencio sobre las acusaciones de su compañero Ramiro Delgado

La emblemática agrupación se fracturó

Lupe Esparza y Ramiro Delgado, fundadores del emblemático Grupo Bronco, rompieron de la peor forma después de décadas de éxitos.

“Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó”, expresó el acordeonista en entrevista con “Hoy” de Televisa.

Cuestionado sobre la ausencia de Ramiro en las últimas presentaciones de Bronco y sus duras palabras, el vocalista Lupe esparza, rompió el silencio.

“No hay demanda”, dijo apurado Esparza, que ha complementado la alineación de Bronco con sus hijos.

De la alineación original de Bronco poco queda. Lupe, Ramiro, Javier Villarreal y José Luis Villarreal, mejor conocido como “Choche”, comenzaron en los 80, pero la fractura ha dejado solo a Esparza.

Bronco hizo historia en los 90 con el género ranchero y Tex Mex, fusionado con sonidos de cumbia.