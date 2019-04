Cómo evitar problemas con la DMV al comprar o vender tu auto usado

Sigue estos 5 pasos para no tener problemas con el DMV

Ojalá todo fuera tan sencillo como entregar y recibir dinero después de vender un auto, pero ésto no es así de sencillo. Hay una serie de trámites a seguir después de vender o comprar un auto, sino quieres tener problemas con el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) después.

El DMV necesita estar al tanto de todos los cambios que ocurran en el traspaso de dueño de un vehículo, debido a que la policía y el Departamento comparten información y si llega a haber un robo de auto, accidente u otro crimen relacionado con un vehículo, se rastreara al dueño de auto registrado con el DMV.

Cuando compras un vehículo, el DMV te proporciona un documento que indica que tú eres el dueño legal del auto, y ese documento es conocido como título o title. Una vez teniendo dicho título en tu posición, puedes asistir al DMV para registrar el vehículo y obtener tus placas de conducir. Este proceso le indica al Departamento que el vehículo está siendo conducido por el dueño y está asegurado.

¿Qué hacer en caso de vender un vehículo?

1 – Firma el título

Además de contener la información básica del dueño legal, los títulos de auto también tienen una sección para ser traspasados a otra persona, y solo se necesita las firmas del vendedor y comprador para llevar el proceso a cabo. Una vez firmado, el vehículo pasa a manos de otro dueño, pero el DMV aún no lo sabe y hay que notificarlo emitiendo el título firmado a una de sus sucursales para que luego se produzca otro a nombre del nuevo dueño. Técnicamente, tú sigues siendo el dueño del vehículo hasta que el nuevo dueño entrega el título firmado al DMV.

2 – Llena un Factura de Venta

¿Y qué pasa si el nuevo dueño no entrega el título firmado al DMV? Necesitas asegurarte de llenar una Factura de Venta, o Bill of Sale, que reitera toda la información que aparece en el título y requiere la firma del vendedor y comprador. Piensa en esta forma como un contrato de venta y compra, del cual puedes apoyarte para demostrar que vendiste el vehículo a cierta persona. Llenar esta forma no es necesario, pero si es recomendado para tener un respaldo de tu venta.

3 – Entrega la forma de “Liberación de Responsabilidad”

El DMV tiene una forma específica para notificar a sus oficinas que un vehículo ha pasado a manos de otro conductor. A esta forma se le conoce como Release of Liability y también puede ser llenada en línea o emitida por correo.

4 – Retira el vehículo de la póliza de autos

Si no retiras el vehículo vendido de tu seguro de autos y el nuevo dueño se ve involucrado en un accidente automovilístico, tu póliza podría ser responsable por pagar cualquier daño. Es por eso que en cuanto cierres el trato, deberás notificar a tu agencia de seguros que el vehículo ya no está en tu posesión.

5 – Entrega las placas

Es importante mencionar que no debes dejar que un desconocido se lleve el auto vendido con las placas puestas. Lo que debes hacer es entregarlas al DMV, ya que este proceso da de baja tu registración y se interpreta como que el carro no está circulando por las carreteras. También, tus placas pueden contener un crédito que te ahorraría dinero a la hora de registrar otro vehículo.