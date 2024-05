Mujer arrastrada con correa y abusada en calle de Nueva York: sospechoso detenido en casa de un pariente

Kashaan Parks fue detenido como sospechoso del brutal ataque que sufrió una mujer al ser arrastrada con una correa y luego abusada cuando caminaba en una calle en El Bronx (NYC).

Parks, de 39 años, fue arrestado esta mañana en casa de un pariente en El Bronx, en relación con el ataque sucedido la madrugada del 1 de mayo en E. 152nd St. cerca de Courtlandt Ave. en Melrose. El ataque, reportado por NYPD el jueves 9 con imágenes del sospechoso solicitado, fue captado en video. Se recomienda prudencia al observarlo.

Hoy Parks fue acusado de violación, agresión, estrangulamiento, abuso sexual, lascivia pública y acoso. La víctima de 45 no reportó la agresión inicialmente, pero una vez que apareció el dramático video del ataque la policía comenzó a investigar y se dio cuenta de que la mujer no identificada ya estaba en la comisaría bajo custodia por un pequeño hurto no relacionado, según ABC News.

Según el jefe de detectives de NYPD, Joseph Kenny, ambos se habían conocido más temprano la misma noche del ataque, pero ella no sabía su nombre. Parks había sido arrestado cinco veces antes, por robo de servicio y saltar torniquetes en el Metro, destacó Daily News.

Las escalofriantes imágenes publicadas por la policía esta semana muestran al violador con una toalla cubriendo parte de su rostro y siguiendo a la mujer. Luego colocando un cinturón alrededor de la garganta de la víctima y tirando de ella al suelo antes de arrastrarla entre dos autos estacionados. Mientras, las manos de la mujer se aferraban a su cuello, tratando de liberarse.

“Yo estaba caminando y él me vio y me agarró del cuello con un cinturón. Me haló… Y me arrastró”, dijo la víctima sin revelar su nombre. “Él no dijo nada. No lo vi venir detrás de mí. No lo noté”, continuó la mujer, usando una gorra que ocultaba en parte un hematoma en su ojo izquierdo. “No podía oír, no podía hablar ni decir nada. El schock…” Después de la agresión, se trasladó al Hospital Lincoln, donde fue tratada y dada de alta.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en 2023 un delincuente sexual registrado que estaba en libertad condicional fue sentenciado de 37 años a cadena perpetua por el brutal asalto y violación de una visitante coreana en una acera en Koreatown (Manhattan) en 2021.