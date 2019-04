Abierto un espacio en la red para quejas sobre el sistema de salud

El objetivo es abrir el diálogo sobre los problemas políticas que necesitan soluciones

¿Por qué me llegan repetidamente bills de un servicio médico?¿Por qué mi diabetes no es considerada enfermedad crónica?¿Cuánto me va a costar un tratamiento? Cada problema de salud es, además, un problema financiero, administrativo y, normalmente, los tres a la vez. Según una encuesta de Altarum Health Value Hub y Community Service Society (CSS), el problema de la asequibilidad del cuidado de salud no hace más que crecer en la ciudad de Nueva York.

El 59% de los residentes en la ciudad citan estos cuidados como un peso en sus finanzas. El 54% de los no asegurados carecen de cobertura por el precio y muchas personas no llevan tratamientos ni hacen citas con el médico por problemas económicos.

Con el objeto de elevar las voces de los pacientes y crear un verdadero cambio en la política de Nueva York CSS anunció el lunes el lanzamiento de We the Patients NY, una herramienta digital para permitir que los pacientes hablen y saquen a la luz problemas que necesiten cambios.

De lo que se trata es de tener un espacio para que el paciente explique cuál o cuáles son sus frustraciones, un espacio para compartir historias sobre como el sistema de salud les ha fallado. También se firmarán peticiones que lleguen a los legisladores para que actuen, aboguen por los pacientes y encaucen acciones que beneficien a los neoyorquinos.

Rodrigo Sánchez-Camus, Director de Legal Services de NIMC, explicaba que con este servicio se llevará el mensaje de la gente, se tendrá una voz “y se podrán ver cuáles son las prioridades”.

Sánchez-Camus fue uno de los participantes en un panel de diálogo con el que se lanzó esta iniciativa. Él aboga por cambios fundamentales que incluyan un sistema de pagador único. En la mesa en la que participaba otros abogaron por Medicare for all.

Además se hizo énfasis en la necesidad de atender mejor y de una manera más efectiva a los inmigrantes indocumentados que son tratados en emergencias y cuando necesitan hospitalización pero no se les hacen tratamientos previos ni tienen atención posterior. Es algo que es perjudicial para la persona y para la contención de costos porque es mejor y más barato tratar una diabetes que tener que amputar un miembro por este problema.