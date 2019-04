Biden: “Los demócratas no tendrían más opción que llevar a Trump a juicio político”

La advertencia de Joe Biden es clara. Si el presidente Donald Trump sigue impidiendo que el Congreso conozca a fondo los hallazgos del informe de Robert Mueller no tendra otra opción que llevarlo a un juico político.

El candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 dijo en una entrevista realizada en Good Morning America que el informe de Robert Mueller demostró “sin lugar a dudas” que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

Biden que lidera las encuestas a tan solo una semana de lanzar su candidatura aseguró que correspondía a los demócratas intervenir donde el abogado especial Robert Mueller dejó asuntos sin resolver porque sentía que no tenía la autoridad para investigar o procesar más allá.

“Hay elementos del informe, en la segunda fase del informe, unas siete u ocho cosas, que quedan sin hacer”, dijo Biden. “[Mueller] no estaba dentro de su ámbito para investigar, pensó. El Congreso está tratando de asumir eso “.

Joe Biden tells @GMA Congress is investigating elements “left undone” by special counsel Mueller.

“If in fact they block the investigation, they have no alternative but to go to the only other constitutional resort they have, [which] is impeachment.” https://t.co/YS6D0nsVmt pic.twitter.com/KUqWzPHZ7v

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 30, 2019