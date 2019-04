Eduardo Yáñez habla de su relación con Angélica Rivera y de cómo fue crecer adentro de una cárcel

Por primera vez el famoso actor de telenovelas abrió por completo su corazón

Eduardo Yáñez conversó con el programa Un Nuevo Día y brindó reveladoras declaraciones sobre sus orígenes humildes y sobre el amor.

El mexicano habló sobre su relación con Angélica Rivera, la ex primera dama de México, y aunque no confirmó ni negó su relación con ella dejó entrever que al menos hay posibilidades de que algo suceda podría suceder muy pronto.

Sus palabras exactas en torno a la ex pareja de Enrique Peña Nieto fueron: “Angélica -Rivera- me hace muy feliz con el hecho de comunicarnos de hablarnos. Me hizo feliz verla tan feliz… ni ella ni yo lo estamos buscando. Yo cuento con ella y ella cuenta conmigo. Sí es una persona que ha estado cuando yo la he necesitado… así va a ser siempre. De eso a que exista o existiera o vaya a existir… eso ni tu ni yo lo sabemos todavía“.

Pero la declaración más reveladora ha sido entorno a su infancia. Eduardo Yáñez confesó que creció adentro de una cárcel y que prácticamente en la actualidad, después de todo lo vivido no le tema a nada, ni a la muerte.

A continuación les compartimos un punteo con algunas de sus declaraciones.

Mi abuela la metió a ella – a mi mamá- a trabajar a una cárcel. Mi abuela antes era una cabo -después fue sargento-, entonces mi mamá entró a trabajar y ahí me llevaban; ahí me quedaba yo a dormir, porque ahí me llevaban los días que trabajaban. Después dormíamos en otros lados. Pero, ¿adónde me iba a dejar mi mamá sino teníamos las posibilidades económicas para tener un lugar o alguien que me cuidara?

Entre mi abuela y ella se la “barajaban”, y ahí me sacaron adelante como sea.

Sí fui terrible… También le entré al cemento; todos pasamos por esa época del barniz en las madererías. conocí a la mala el poder que yo tenía, el poder físico, porque me tuve que defender. Pero de ahí cambié completamente y no volví a tener ya nada.

Imagínate entonces si a esta edad le voy a tener miedo a algo… ni siquiera de la muerte.

Ahora disfruto más el amor. Cada experiencia anterior te enseña que la que viene es mejor.

Cada mujer que ha tocado a mi vida ha sido muy importante. No podría enumerarlas porque hasta una aventura de amante ha sido valiosa para mi.

