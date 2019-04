El príncipe William pudo haberle sido infiel a Kate Middleton durante su último embarazo

El matrimonio de la duquesa de Cambridge se tambalea

Un rumor que circula desde hace más de una semana en los tabloides y revistas de chismes ha electrificado a la alta sociedad británica: el príncipe William pudo haber tenido un romance con su vecina aristocrática, Rose Hanbury, también conocida como la marquesa de Cholmondeley, mientras su mujer Kate Middleton estaba embarazada.

La saga comenzó el año pasado cuando William y Kate comenzaron a pasar más tiempo en su mansión georgiana en la zona rural de Norfolk, a unos 200 kilómetros de Londres. Allí los duques comenzaron a formar parte de un grupo selecto y aristócrata llamado “turnip toffs” (en referencia a que poseen tierras donde se cultivan nabos). En ese grupo estaba Rose Hanbury, una exmodelo perteneciente también a la aristocracia que enseguida se hizo amiga de Kate. Ambas tienen casi la misma edad y tres hijos pequeños.

En un primer momento, nadie habló de infidelidad. Los medios empezaron a publicar historias de que se había roto la amistad entre Kate y Rose. El 22 de marzo pasado, The Sun sostuvo que Kate le dijo a William que Rose debía ser “eliminada” como amiga por una razón no especificada. “Kate ha dejado claro que ya no quiere verlos y quiere que William los elimine gradualmente a pesar de su estatus social”, dijo una fuente anónima a The Sun.

Luego un periodista británico Giles Coren, que trabajó en el prestigioso The Times y ha estado informando sobre la realeza durante años, tuiteó que sabía sobre “el asunto” y luego borró el tuit. “Todo el mundo sabe sobre la infidelidad”, dijo.

Pero el tema no escaló en Gran Bretaña hasta que la prensa amarillista norteamericana se hizo cargo del tema. El sitio Radar informó la semana pasada que Kate estaba celosa de Rose porque creía que el hijo de la princesa Diana coqueteaba con ella. Luego el tabloide estadounidense In Touch puso la historia en su portada esta semana y finalmente la publicó: “El príncipe William la engaña a Kate ¡con su amiga¡”.

In Touch afirma que a pesar de las negaciones de William, Kate le ordenó a éste que dejara de socializar con los Cholmondeleys. Según la revista de chismes, el escándalo “ha sacudido el palacio y su matrimonio”.

