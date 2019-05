El Niño Prodigio tira las cartas por Paulina Rubio y aparece la muerte

El vidente visitó el set de Despierta América y ahí lanzó su fuerte predicción para la chica dorada

El Niño Prodigio visitó el set de Despierta América y ahí leyó las cartas para Paulina Rubio, cantante mexicana que actualmente vive días complicados debido a los problemas que mantiene con Gerardo Bazúa y su ex esposo Nicolás Vallejo Nágera, en torno a los hijos que tuvo con éstos.

Predicción del vidente:

“Esta carta no me gusta, que tiene que ver con muerte. Pero no quiere decir que alguien se vaya a morir, ojalá que así sea. Pero creo que es como el final de un tiempo. Todo este problema llegará a un final pero no muy agradable. Aquí le sale paz, pero le aconsejo que tiene que buscar la paz”.

Vea aquí la predicción completa del Niño Prodigio.

