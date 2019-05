Examinan la segregación en las escuelas públicas de la Gran Manzana

En una audiencia con estudiantes y organizaciones, el Concejo citó al canciller de Educación, Richard Carranza, para exigir diversidad en los planteles

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York son las más segregadas del país. Aunque los estudiantes hispanos y negros conforman la mayoría del grueso de la población escolar al ser casi el 70%, cuando aspiran a algunos de los planteles especializados se convierten en minoría, ya que son muy pocos los que lograr quedar en las clases de calidad.

Esa es la denuncia que líderes políticos, activistas, organizaciones de defensa de la equidad educativa y estudiantes, pusieron de manifiesto una vez más este miércoles, durante una audiencia en el Concejo Municipal, en la cual exigieron que se tomen acciones contra la segregación en las escuelas.

“Es inaceptable que siendo Nueva York la ciudad más diversa, tengamos las escuelas más segregadas”, aseguró bastante molesto el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, quien presidió la discusión, promovida por los comités de Educación, de Asuntos Civiles y Derechos Humanos del órgano legislativo.

Y es que los recientes datos presentados por el Departamento de Educación de la ciudad (DOE) sobre la composición de las 8 escuelas especializadas (consideradas las de mayor calidad en el sistema), revelaron que el avance de inclusión de las minorías se ha mantenido casi nulo.

De los 27,500 estudiantes que tomaron el examen de admisión para esas secundarias, tan solo el 10.5% de los 4,798 que recibieron una oferta, basados en el puntaje de sus exámenes, fueron negros o hispanos. Y aunque la Ciudad ha promulgado que está luchando para cambiar la radiografía de las escuelas y caminar hacia una mayor diversidad y mayor calidad para estudiantes de minorías, el progreso en las admisiones en planteles como el Stuyvesant High School, donde solo 7 alumnos de color fueron aceptados dentro de los 895 admitidos, no se ha dado. El año pasado las admisiones de alumnos de color fue del 10.4%.

“Esto es una representación de la población estudiantil y son una muestra de la segregación que hay”, agregó Johnson.

Llevan décadas relegados

El presidente del Comité de Educación, Mark Treyger, reconoció algunos programas que ha promovido el DOE para luchar contra la segregación, pero enfatizó que se necesitan recursos para que se desarrollen más programas que favorezcan a los estudiantes hispanos y negros, quienes llevan décadas relegados.

“La Ciudad invierte millones en cárceles y no en luchar contra la marginalización”, aseguró el concejal, destacando que aunque los cambios no se darán de la “noche a la mañana”, urge seguir un norte inclusivo, no solo dejando menos de una decena de escuelas especializadas sino fomentando programas especializados en todos los distritos escolares. “Quienes dicen que la integración escolar va a poner en riesgo la calidad de la educación están haciendo comentarios racistas y viciados”.

Julisa Pérez, quien llegó a Nueva York desde Guatemala cuando tenía 2 años, y quien compartió su experiencia en las escuelas de la Gran Manzana, donde sintió en carne propia la falta de recursos para programas para hispanos, dijo que es necesario promover una transformación completa.

“Creo que hay muchas barreras que evitan que los estudiantes hispanos no entren a las escuelas especializadas, como las oportunidades que sus escuelas anteriores no les dan, pero más que eso lo que se debe hacer es que todos los estudiantes de esta ciudad sean tratados de manera igual”, dijo la joven de 19 años. “No se trata de mantener escuelas especializadas sino de que todas las escuelas ofrezcan ese mismo nivel de educación y que identifique las cosas en las que los niños son buenos para enfocarlos y darles los recursos que necesitamos todos para que en el futuro haya más éxito”.

DOE prueba plan piloto

El canciller de Educación Richard Carranza no negó que la segregación escolar sea una realidad en Nueva York, pero advirtió que es el resultado de años de administraciones anteriores que mantuvieron ese sistema y defendió que hay acciones que están promoviéndose para que haya más justicia con los estudiantes de color.

“Sin ninguna sombra de duda, la educación pública puede cambiar una vida, pero desafortunadamente, la segregación escolar le roba a muchos estudiantes de color y a aquellos que viven en pobreza la educación de calidad que se merecen”, dijo Carranza, defendiendo la necesidad de una mayor equidad, como ha ocurrido en el Distrito 15, donde se implementó un plan piloto efectivo. “Estamos confrontando el problema…no será fácil ni simple, pero por ejemplo en las escuelas intermedias de ese distrito, donde se puso como prioridad dar la mitad de sus cupos a estudiantes de bajos recursos, de diferentes lenguas y estudiantes en casas temporales, puedo decir con orgullo que se logró. Casi todas las escuelas de ese distrito cumplen con esa diversidad”.

Y aunque el Canciller anunció que habrá una nueva manera para que los estudiantes apliquen para las escuelas especializadas, que no se base solamente en los exámenes de admisión sino en distribución equitativa de los cupos, como otra herramienta de lucha contra la segregación, organizaciones asiáticas y padres de alumnos pusieron el grito en el cielo.

“Esa es la idea más estúpida que he escuchado. Cómo se va a saber si unos estudiantes son mejores o no, y pueden o no ir a esas escuelas si no es con un examen”, aseguró el concejal de origen asiático, Peter Koo, quien advirtió que no aceptarán que el color de piel sea el que determine la asignación de cupos.

En la audiencia también se destacó que actualmente el Concejo está proponiendo un paquete de leyes para luchar contra la segregación. Entre las iniciativas planteadas están la creación de un grupo de trabajo sobre la diversidad escolar, Emitir reportes sobre las demografías del personal en las escuelas, crear grupos de diversidad en los distritos escolares, fundar un grupo consejero de diversidad escolar, al igual que la creación de más programas especializados para estudiantes superdotados en escuelas intermedias, entre otros.

Datos sobre admisiones en escuelas especializadas y segregación: