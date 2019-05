La cantante Joy Huerta revela más detalles sobre el bebé que espera junto a su esposa

Pese a todas sus confesiones la cantante mantiene en secreto la identidad de su pareja

Foto: Gustavo Caballero/Getty Images for LARAS

La cantante Joy Huerta conversó con el programa Intrusos al cual le aclaró que es su esposa la persona que está llevando el proceso de gestación. “No, no, no soy yo la que la está cargando”, aseveró Joy, del famoso dueto musical Jesse & Joy.

De momento se mantiene la incógnita sobre la identidad de la pareja sentimental de la joven cantante. Quien también explicó que aunque está muy feliz por la noticia y por haberla también compartido con el mundo, ciertamente no estaba en sus planes revelarlo tan pronto, y que esta decisión fue tomada por los tantos rumores que ya circulaban en su entorno.

Según reportó también el portal de la revista Quién, la cantante comentó que ella hubiese querido esperar hasta tener a la niña en sus brazos.

Fue a través de Instagram que compartió esta noticia con sus fanáticos alrededor del mundo.

“Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información. Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mí es amor sin importar el género. Y a pesar de que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida”, escribió Joy.

