Consuelo Duval reveló por qué la echaron de Televisa

Estoy nerviosa, ansiosa, y todo lo que termine en OSA😂 por el estreno de #juliavsjulia y ya no quiero estar así🙄 pero no puedo evitarlo, es el sueño mas grande de mi vida y anhelo que sea un éxito,sueño que me llaman para decirme que ha sido el programa mas visto en la historia de la humanidad y los continentes🤪 pero también tengo pesadillas que me despiertan con taquicardia y sudando porque nadie lo vió o porque no les gustó etc. Cada día de espera es tratar de mantener a mi cabeza tranquila SIN FUTUREAR🙄. Hice lo mejor que pude, me levanté cada día a grabar llena de gratitud y de felicidad, le dediqué a Julia Mi amor, mi tiempo, mi concentración y atención durante seis meses, dejé en ella TODO lo que he aprendido de mis grandes maestr@s estos 30 años de carrera. Cada uno de los seres (actores, director, producción, fotógrafos, extras, etc que la acompañaron en esta aventura de 13 capítulos dejaron huella en mi corazón y arrugas en mi cara de tantas carcajadas. Y alguien me dijo. Si tu hiciste lo mejor que pudiste, deja el resultado en manos de Dios” 🙏🏻 Y tu chingaderita de mi corazón? Qué me aconsejas para ya no estar en el AGOBIO🤪🙄😬😬🤭 #juliavsjulia #30abril @canalestrellas PD También sueño que @theellenshow @oprah y @nbcsnl me mandan llamar por el EXITAZO de #juliavsjulia OHHHH POR ESOOO😌🙃🙃🙃🙃🙃