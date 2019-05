Madonna le pidió permiso a Maluma antes de chuparle los dedos de los pies

El colombiano ha contado que Madonna se mostró muy atenta para saber cuáles eran sus límites y asegurarse de que no le incomodaban ninguno de sus gestos

El estreno del videoclip de ‘Medellín’ no ha decepcionado a los fans de la reina del pop al irradiar la sensualidad que se esperaría de una canción inspirada en el ‘cha-cha-chá’ y con la participación de un sex-symbol latino como Maluma.

Y la actuación que la pareja ofreció este miércoles en la gala de los Billboard Music Awards para presentar en directo su colaboración se ha mantenido a la altura de las expectativas gracias a los bailes que se marcaron y las carantoñas que intercambiaron antes de concluir su número en una sugerente pose, con el intérprete abrazándola por la espalda antes de darle un casto beso en la mejilla.

Aunque lo cierto es que los dos artistas se contuvieron sobre el escenario de Las Vegas en comparación con la química arrolladora que desplegaron frente a las cámaras del vídeo musical, en el que sí comparten un par de apasionados besos y varias escenas en una cama.

“Fue muy agradable. Disfruté con ese beso. Estuvo bien, no todo el mundo puede contar la historia de la ocasión en que besó a Madonna. Y me divertí mucho“, ha explicado Maluma en declaraciones al portal ET Online.

Por si aún quedaba alguna duda, el joven intérprete ha aclarado que Madonna se mostró muy atenta para saber cuáles eran sus límites y asegurarse de que no le incomodaban con ninguno de sus gestos, que incluyeron entre otras libertades chuparle los dedos de los pies.

“Me lo pasé muy bien, de verdad. Antes ella me preguntó si me suponía algún problema y, por supuesto, no era el caso. Así que le dije: Adelante, son todos tuyos“, ha bromeado.

