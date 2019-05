4 razones para presentar declaraciones de impuestos con anticipación y electrónicamente, especialmente este año

Los informes acerca de trabajadores retirados y sin paga del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que están recibiendo licencias por dificultades financieras sugieren que la dotación de personal en temporada de declaración de impuestos será menor de lo normal y que podrías esperar más para tu reembolso, a pesar de las garantías del IRS. Por lo general, la espera por un reembolso de impuestos federales es de menos de 21 días naturales a partir de la fecha en que el IRS acepta tu declaración.

El IRS no emitirá comentarios sobre la situación del personal, pero dice que todavía se está preparando para la temporada de declaración de impuestos que comienza el 28 de enero. “Continuamos con nuestras operaciones de convocar al personal y seguimos evaluando la situación en este momento”, dijo la agencia a Consumer Reports el miércoles.

A pesar del cierre del gobierno, los expertos creen que debes preparar y presentar tus declaraciones estatales y federales de manera electrónica y programar el depósito directo de tus reembolsos. Las presentaciones electrónicas garantizan un procesamiento más rápido y una menor probabilidad de que se produzca un error de ingreso de datos que pueda retrasar tus reembolsos.

Y sigue siendo una buena idea presentar tus declaraciones federales y estatales de 2018 lo antes posible. Estas son las razones:

Recibe tu reembolso estatal rápidamente

Independientemente de la velocidad a la que el personal reducido del IRS pueda procesar las declaraciones, las autoridades estatales que imponen impuestos están preparadas como de costumbre para procesar las declaraciones de impuestos estatales y emitir reembolsos.

“El momento de los reembolsos estatales varía para cada estado”, dice Alison Flores, analista principal de investigación de impuestos en el Instituto de Impuestos de H&R Block. “Sin embargo, los estados no requieren que el IRS emita primero un reembolso”.

No obstante, para que tu declaración estatal se procese, por lo general, primero debes presentar tu declaración federal. Cuando presentas tu declaración electrónicamente, el sistema del IRS acusa recibo de tu declaración de impuestos estatales y luego la pasa al estado en el que vives para tu procesamiento.

“Incluso si el IRS no tuviera la capacidad de procesar las declaraciones que recibe, no afectaría el procesamiento estatal de ninguna manera”, dice Verenda Smith, subdirectora de la Federación de Administradores de Impuestos, la asociación de agencias tributarias en los 50 estados, así como en Washington, D.C., New York y Philadelphia.

Protégete contra el robo de identidad

En los últimos años, el IRS recomendó presentar las declaraciones fiscales lo antes posible, de modo tal que, si un criminal consigue tu número de Seguro Social, no pueda usarlo para presentar una declaración fiscal falsa y reclamar tu reembolso (para ese entonces ya habrás presentado la declaración). La advertencia aún sigue en pie, aunque por motivos distintos que en el pasado.

El robo de identidad en las declaraciones de impuestos disminuyó significativamente a partir del año 2015, gracias a los procesos que implementaron las compañías de preparación de impuestos y las autoridades fiscales estatales y federales para aumentar la seguridad, según informa el IRS. “Estas protecciones son de gran ayuda si los criminales solo tienen nombres, direcciones y números de Seguridad Social”, indica el IRS.

“Sin embargo”, agrega el organismo, “existe la inquietud generalizada de que los cibercriminales intentarán apoyarse en esta información básica al intentar obtener más información financiera específica de los contribuyentes y profesionales tributarios para ayudarlos a presentar declaraciones de impuestos fraudulentas”.

Además, no se sabe qué podrían hacer los cibercriminales con la información robada a partir de las filtraciones de datos masivas el año pasado.

La conclusión es que, como medida de seguridad, no te afecta declarar impuestos con anticipación, afirma Flores.

“El riesgo de fraude fiscal se ha reducido en comparación con lo que era hace unos años, pero todavía existe el riesgo”, agrega. “Sigue siendo buena idea presentar tu declaración de impuestos una vez que tengas todos tus documentos fiscales y que puedas recopilar la información que necesitas para presentar tu declaración en conjunto”.

Recibe un anticipo en tu reembolso federal

Si no puedes esperar a que te manden tu reembolso federal, puedes recibir un anticipo. Estos reembolsos anticipados los están ofreciendo varias compañías de preparación de impuestos este año. Para acceder a estos préstamos no se cobra ningún interés ni comisión, aunque no se otorgan completamente sin compromisos.

Para obtener el anticipo de reembolso, primero deberás preparar y presentar electrónicamente tus declaraciones federal y estatal con la compañía de preparación de impuestos.

Para las familias que reclaman el Crédito por el ingreso del trabajo, un anticipo de reembolso de impuestos podría ser el mejor recurso para recibir tu dinero con anticipación; el IRS afirma que los que reciban el Crédito por el ingreso del trabajo recibirán sus reembolsos recién a partir del 27 de febrero como muy pronto, ya que dichos reembolsos atraviesan una evaluación del riesgo de fraude adicional.

(Puedes controlar cuándo llegará tu reembolso federal en “¿Dónde está mi reembolso?” en el sitio web del IRS. La agencia está realizando tareas de mantenimiento en la página durante el cierre).

Ahorra tiempo y busca opciones de pago

Si debes dinero al IRS, sería una buena idea preparar y presentar tu declaración de impuestos con anticipación, aunque no tienes la obligación de efectuar el pago hasta la fecha límite para el pago de impuestos.

Saber el monto que debes antes de la fecha límite de pago te proporciona más tiempo para planificar el método de pago. Puedes pagar con tarjeta de crédito, aunque te cobrarán una comisión del servicio del 1.99% de tu obligación fiscal. Si efectúas el pago con tarjeta de débito, deberás una comisión fija que oscila entre $2.58 y $3.95.

En el sitio web del IRS, puedes encontrar la lista de los servicios aceptados del organismo que procesa los pagos de impuestos mediante tarjeta de crédito o débito.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.