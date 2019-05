Dayanara Torres: “Saca tiempo y ora, Dios siempre escucha”

View this post on Instagram

#MelanomaAwarenessMonth 🕊 El Melanoma no es difícil de encontrar y descubierto a tiempo es tratable. Pero es el cancer de piel que mas rápido se crece, se riega más allá de la piel, en otras áreas del cuerpo y en otros órganos, incluyendo los huesos y el cerebro. Para entonces es muy difícil de tratar y no tiene cura. . . . #UnidosContraElMelanoma #Awareness #CorreLaVoz #CancerAwareness #Melanoma #CancerWillNotWin #Cancer #MelanomaCancer #Month #May #iGotThis #Positive #PositiveVibes #Guerrera #💃🏻 . #Concientizar PQ Muchos no conocen esta terrible enfermedad o tienen una idea equivocada de la misma. #MesDeMayo estaré posteando datos importantes sobre el Melanoma.