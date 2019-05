Las mejores parrillas de gas por menos de $400

Consumer Reports ha renovado la forma en que prueba las parrillas de gas, fijándose en la longevidad y confiabilidad. Ahora añadimos las calificaciones de la confiabilidad predicha y la satisfacción del propietario en el puntaje general, además de los resultados de nuestras pruebas de rendimiento.

Eso significa que puedes utilizar nuestras calificaciones de parrillas de gas actualizadas para encontrar un modelo nuevo que cocine bien y que tenga el rendimiento prometido durante muchos años.

¿Quieres más noticias buenas? Puedes encontrar una parrilla que califique bien en estas áreas importantes que no te cueste un dineral. De hecho, en el rango de precios de menos de $400 puedes encontrar modelos de marcas populares como Char-Broil, Huntington, Nexgrill y Weber.

Nuestras pruebas de parrillas a gas han demostrado que el precio no es un factor predictivo del rendimiento. Se puede vincular a la calidad de la construcción, pero en su mayoría solo tendrás que renunciar a algunas funciones.

“Por menos de $400, no verás los detalles de las parrillas más caras, como la iluminación de tareas con LED, los cajones extraíbles o las bandejas para los tanques de propano”, dice Mark Allwood, analista de mercado que supervisa las parrillas para CR. “Pero si es la primera vez que compras una, puedes obtener una buena parrilla por un excelente precio, y la próxima vez puedes decidirte por un modelo con más funciones”.

Si estás considerando qué tipo o tamaño de parrilla satisfará tus necesidades, comienza con nuestra guía de compras de parrillas de gas y luego consulta nuestras calificaciones completas de parrillas. A continuación, verás qué tipo de construcción y funciones puedes esperar de una parrilla que cuesta menos de $400.

Considera la conveniencia

Algunos carritos de las parrillas tienen 2 ruedas y 2 patas, por lo que tienes que levantar un lado para mover la parrilla. Es bueno tener ruedas o ruedas en las 4 patas.

Busca un encendedor electrónico, que se basa en las baterías para generar una chispa y se enciende más fácilmente que los encendedores de botones giratorios o de presión.

Pon atención a cómo está hecha

¿Te encanta el aspecto del acero inoxidable? A este precio, puede que no dure mucho tiempo. Eso es porque no todos los inoxidables son creados iguales. Para mantener bajos los precios, los fabricantes tienden a usar acero inoxidable de calibre delgado, lo que puede ser una parrilla endeble que se ve bien en el piso de la sala de exhibición. El hecho de prescindir del acero inoxidable por un acero esmaltado pintado o con revestimiento de porcelana bien hecho puede hacer que tengas una parrilla más duradera.

Inspecciona la parrilla. En este rango de precios, las piezas generalmente se atornillan juntas, no se sueldan, así que asegúrate de que las conexiones estén bien ajustadas. Cuantos menos tornillos, mejor (los tornillos pueden oxidarse).

Sopesa las rejillas y comprueba de qué están hechas. El hierro fundido recubierto de porcelana puede desconcharse y oxidarse. Con las rejillas de acero inoxidable, no tendrás que preocuparte por astillas o arañazos. Y son mejores para dorar y mantener temperaturas uniformes que las rejillas de alambre livianas que hemos visto en ciertos modelos.

Los quemadores son la pieza que se reemplaza con mayor frecuencia, según los datos de la industria, y una garantía de un año o menos es una advertencia de que una parrilla puede que no dure a largo plazo. En este rango de precios, las garantías generalmente duran de 1 a 5 años; considera la parrilla con la garantía más larga que puedas encontrar.

Revisa la resistencia

Una parrilla endeble se doblará cuando la muevas a través de tu patio o la arrastres desde tu terraza al garaje para guardarla en el invierno. Y la solidez puede variar entre las parrillas que están atornilladas entre sí. Levanta la tapa hasta la mitad y presiónala de lado a lado para ver cuánto gira el marco. Asegúrate de que las ruedas estén bien ajustadas. Los miembros de CR también pueden verificar la puntuación de resistencia en nuestras calificaciones de parrilla de gas integrales.

5 parrillas sobresalientes por menos de $400

Casi la mitad de los modelos en nuestras calificaciones de parrilla de gas cuestan menos de $400, pero solo unas pocas resaltan como las mejores.

Los miembros de CR con acceso digital pueden leer las calificaciones y comentarios de 5 parrillas que obtienen una calificación Muy buena o Excelente en la mayoría de nuestras pruebas. Para darte una idea de la capacidad de cada modelo, incluimos la cantidad de hamburguesas (hamburguesas de 4 pulgadas de diámetro) que podrás colocar.

Del programa televisivo Taller del Consumidor

Diseño resistente, calor parejo, sin llamaradas. Los expertos de Consumer Reports le explican a Jack Rico, presentador de Taller del Consumidor, qué considerar cuando buscas una parrilla de gas.

