Porqué pagar impuestos con tarjeta de crédito puede costarte dinero

Si tienes que pagar una factura de impuestos, puede ser tentador pagarla con una tarjeta de crédito. De esa manera, no tendrás que pagar hasta que recibas la factura de tu tarjeta de crédito, quizás un mes más tarde, e incluso puedes ganar puntos de recompensa.

Pero no saques el plástico demasiado rápido.

“Muchas personas no se dan cuenta de que si pagan sus impuestos con tarjeta de crédito, podrían terminar pagando más”, dice Tricia Rosen, una planificadora financiera y fundadora de Access Financial Planning en Andover, Massachusetts.

Una de las razones es que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) autoriza a unas pocas compañías a procesar los pagos electrónicos con tarjeta de crédito y débito, y te cobrarán las tarifas de procesamiento de la tarjeta de crédito, afirma Rosen. Las tarifas pueden ser tan altas como el 1.99% de tu saldo, con una tarifa mínima de $2.50. En una factura de impuestos de $2,000, tendrías que pagar $39 adicionales si pagas con tarjeta de crédito.

Y si no pagas la factura de tu tarjeta de crédito a tiempo y en su totalidad, podrías pagar altas tasas de interés, dice Rosen. Según CreditCards.com, la tasa promedio actual de tarjetas de crédito es de 17.55%.

Y por último, las recompensas pueden no valer la pena. La recompensa típica de una tarjeta de crédito es 1%; en un pago de impuestos de $2,000, eso vale solo $20. Si te demoras en hacer el pago mensual, es probable que se elimine esa recompensa con multas y cargos por pagos atrasados.

Mejores formas de pago

En lugar de usar una tarjeta de crédito que cobra intereses, existen otras alternativas que podrían ser menos costosas.

Solicita una tarjeta de crédito que ofrezca una tasa de introducción del 0%. Luego, puedes pagar el saldo sin ningún cargo por intereses, dice Rachel Dix Kessler, defensora del consumidor de Finder.com. Simplemente debes asegurarte de pagar todo el saldo antes de que finalices la tasa de introducción, dice ella.

Paga utilizando un plan de cuotas del IRS. Esta es una buena opción si necesitas más de 120 días para pagar tu factura de impuestos y debes menos de $50,000.

Cuando presentas tu declaración de impuestos, llena el Formulario 9465 del IRS, “Solicitud de acuerdo de pago en cuotas”. El IRS establecerá un plan de pago para ti, que puede durar hasta 6 años. Puedes incurrir en una tarifa de instalación, que oscila entre aproximadamente $31 y $225, según la cantidad de impuestos que debas. La tarifa puede disminuir significativamente si realizas pagos directos desde tu cuenta bancaria.

A diferencia de cuando pagas tu factura de tarjeta de crédito, si debes dinero en impuestos y estableces un acuerdo de pago con el IRS, no aparecerá en tu informe de crédito a menos que no realices los pagos mínimos y el IRS presente un “tax lien” dice Cari Weston, directora de práctica fiscal y ética en el American Institute of CPAs en la ciudad de Nueva York. Eso significa que el dinero que debes no afectará tu relación deuda/ingresos o tendrá un impacto negativo en tu puntaje de crédito.

Saca una línea de crédito hipotecario. La tasa que obtengas probablemente será mucho más baja que la tasa de interés cobrada por una tarjeta de crédito. Pero ten en cuenta que, entre otras restricciones, ya no puedes deducir los intereses de las deudas no relacionadas con la construcción, la compra o la mejora de tu vivienda. También puedes obtener un préstamo personal de tu banco o cooperativa de crédito.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.