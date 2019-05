¿Qué es un buen puntaje de crédito?

Un puntaje de crédito excelente es como el puntaje de matemáticas más alto en el examen SAT. Con ambos, 800 es excepcional.

Pero si tu puntaje de crédito no está cerca de ese número, debes saber qué constituye un buen puntaje de crédito que te permitirá calificar para un préstamo a una tasa de interés decente.

La respuesta: debe ser al menos en el medio a alto de los 600.

Si tu puntaje aún no es tan alto, deberás ejercer un buen comportamiento de préstamo, tomar algunos pasos estratégicos y tener paciencia. También es posible que desees aprovechar los dos nuevos programas ofrecidos por las compañías de la industria crediticia que están diseñados para mejorar esos números (más información sobre estos programas a continuación).

El puntaje FICO es la marca de calificación crediticia utilizada por la mayoría de los prestamistas de consumo, por lo que es la que más le presta atención. Los puntajes de crédito FICO por lo general varían desde un mínimo de 300 a un máximo de 850. (Unos pocos puntajes FICO personalizados para préstamos de auto o tarjetas bancarias van de 250 a 900, dice Can Arkali, científico principal en análisis y desarrollo de puntajes en FICO).

Cuando recibes un informe de puntaje crediticio de tu prestamista, tu número a menudo se representa en un continuo como un espectro o arco iris, con un color verde brillante que indica el rango de 800 y el rojo que representa no tan bueno.

FICO dice que no hay un “corte” donde, por ejemplo, una buena puntuación de crédito se convierte en una muy buena calificación de crédito, o una muy buena calificación de crédito se convierte en excepcional. Pero Experian, una de las 3 agencias de crédito principales que suministran datos utilizados en el puntaje FICO, establece los límites de esta manera:

• Más de 800: Excepcional. Es probable que solo el 1% de los prestatarios en este rango se vuelvan seriamente atrasados en sus pagos. Tú serás aprobado fácilmente para las tarifas más bajas.

• 740-799: Muy bueno. Es probable que el 2% de los prestatarios en esta categoría se vuelvan seriamente atrasados. Podrías obtener mejores tasas de los prestamistas, pero no está garantizado.

• 670-739: Bueno. El 8% podría llegar a atrasarse seriamente en sus pagos. Este rango es donde la mayoría de los estadounidenses se encuentran. Eres un riesgo “aceptable”.

• 580-669: Regular. Un estimado del 27% en este grupo podría convertirse en morosos. Eres un candidato para préstamos de alto riesgo a tasas más altas.

• 579 y por debajo: Deficiente. FICO no confía en este grupo en absoluto; se estima que el 61% podría llegar a atrasarse seriamente en sus pagos. Si puedes obtener crédito, probablemente tendrás que depositar una garantía o un depósito. También es posible que tengas que pagar una tarifa que los prestatarios con puntajes más altos no pagan.

Mantenerte fuera del grupo de alto riesgo (subprime)

Bruce McClary, vicepresidente de comunicaciones de la National Foundation for Credit Counseling (Fundación Nacional para la Asesoría de Crédito), dice que una calificación FICO de alto riesgo, en la cual a un prestatario no se le ofrece crédito o es muy costoso, es similar al rango de Experian, con “bueno” comenzando en 660 o 670.

“Si el puntaje de alguien cae por debajo de 600 en la escala FICO, esa es una situación crítica”, dice McClary. “Muchos prestamistas no les prestarán, y los que sí les presten, van a ofrecer el mayor costo o tasa de interés posible”.

Con un puntaje FICO de menos de 600, es posible que puedas obtener una tarjeta de crédito o un préstamo bancario de alto riesgo (denominado préstamo con firma), pero te podría cobrar hasta un 36% de interés, el máximo permitido por ley, dice McClary.

Katie Ross, gerente de educación y desarrollo de American Consumer Credit Counseling, una organización sin fines de lucro que ofrece orientación a los consumidores en todo el país sobre presupuestos, créditos, deudas y temas relacionados, establece el límite entre regular y bueno en 600. “Lo que más importa es que administres tu crédito de modo que estés por encima del rango de puntaje de crédito regular”, dice ella.

No es una etiqueta de por vida

Hay muchas cosas que puedes hacer para asegurarte de tener un buen puntaje de crédito. Lo más importante, haz tus pagos de tarjeta de crédito y préstamo a tiempo. El 35% de la puntuación FICO se basa en tu historial de pagos. Revisa nuestros otros consejos.

Aquellos con historiales de crédito deficientes o de alto riesgo podrían considerar suscribirse a uno o ambos de los nuevos programas de mejora de crédito, Experian Boost y UltraFICO de Fair Isaac Corporation. Boost, que se lanzó en marzo, incluye pagos de servicios públicos en el cálculo de la puntuación, y UltraFICO, que se espera que se despliegue a nivel nacional a finales de este año, revisa el historial bancario. Para obtener más información, consulta estas nuevas formas de mejorar tu puntaje de crédito.

Ten en cuenta que una caída importante en tu suerte o comportamiento podría reducir tu puntaje de crédito en 100 puntos, pero es poco probable que caigas en el rango de 300.

De hecho, McClary dice que en realidad nunca ha visto una puntuación de 300 FICO, o una puntuación de 850, en realidad. El puntaje más bajo que jamás haya visto fue de 425, dice, y en ese caso el prestatario ya había estado en bancarrota y estaba atrasado en sus pagos con varios acreedores.

“Obsesionarte con el perfeccionamiento de tu puntaje podría ser una pérdida de tiempo”, dice Ross. “Tus esfuerzos deberían centrarse más en mantener tu puntaje dentro de un rango saludable”.

